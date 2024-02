Roberto Brasero desdice la predicción de la marmota Phil

Europa Press via Getty Images

Este viernes 2 de febrero es el Día de la Marmota, y como es tradición la marmota Phil ha realizado su predicción de cuánto le queda al invierno (y en consecuencia, cuándo empezará la primavera).

La marmota, conocida como Punxsutawney Phil, utiliza un peculiar método para predecir el tiempo. Los expertos en la materia detallan que todo se basa en lo que el animal haga al salir de su madriguera y ver su sombra.

Existen dos posibilidades: que la marmota Phil se asuste (algo que se interpreta como un pronóstico de que el invierno se prolongará durante seis semanas) o que el animal permanezca tranquilo (un hecho que quiere decir que la primavera está cerca).

En este año 2024, el veredicto de la marmota Phil es que el invierno tiene los días contados, es decir, la primavera llegará pronto.

Roberto Brasero contradice a Phil

No obstante, el meteorólogo y hombre del tiempo de Antena 3, Roberto Brasero, ha subrayado que no está de acuerdo con esa predicción de la marmota Phil (al menos en lo que concierne a España), ya que analizando los datos lo más probable es que el invierno aún no haya dicho su última palabra.

El experto ha expresado en su cuenta en la red social X (conocida anteriormente como Twitter) que “la marmota ha dicho que se adelanta la primavera... ¡para ellos! Porque aquí ya os digo yo que el viernes que viene vuelve el invierno”.

En concreto, el hombre del tiempo de Antena 3 ha asegurado que “aquí el invierno sí que vuelve la semana que viene. De momento, lo hará con lluvia, ya veremos más adelante si también con frío”.

Y la realidad es que Roberto Brasero tiene más posibilidades de acertar con su pronóstico que Phil, ya que la marmota se ha equivocado un 60% de las veces en los 138 años que lleva saliendo de su madriguera el 2 de febrero.