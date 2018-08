Senderismo para tod@s: claves para caminar seguro

Mejor en grupo. Según el estudio de FEDME, el senderista medio que reside en España suele caminar mayoritariamente en grupo, aunque sin ningún tipo de organización o responsable a quien dirigirse en caso de que se presente algún problema, ya que la actividad se realiza por libre. En este sentido, optar por un seguro deportivo – cuya cobertura incluya rescate, rehabilitación en caso de accidente, responsabilidad civil o asistencia médica completa- para protegerse ante eventualidades de todo tipo supone un plus de tranquilidad.

Atención al equipo y las lesiones. Expertos del trekking aseguran que no basta con coger un mapa e intentar seguir un sendero. Para empezar, aconsejan elegir bien la ropa, que además de cómoda debe ser la adecuada para las temperaturas que se esperen en la zona. Por supuesto, el calzado es especialmente importante para evitar que una mala pisada provoque un esguince. Tampoco deben faltar gorra, chubasquero, un par de calcetines de repuesto, agua y un móvil con el que poder comunicarse en caso de incidencia.

Preparación física y mental. Infravalorar la preparación física y técnica necesaria es la causa de un elevado porcentaje de accidentes que requieren una intervención de búsqueda y rescate. Curiosamente, la mayoría de los accidentes que ocurren practicando deportes se dan en aquellos no calificados a priori "de riesgo" y el senderismo ocupa un lugar destacado en la lista.

Conocer la normativa de rescates. El precio del rescate en montaña de media está entre los 3.500 y los 5.000 euros dependiendo de si ha sido necesario un helicóptero multifunción, un helicóptero medicalizado, vehículos especiales... En países como Francia o Suiza la factura puede alcanzar los 8.000 euros, mientras que en Estados Unidos o Nepal llega a los 10.000 euros. Y ¿quién se hace cargo de esas cantidades? Si se considera que la persona accidentada tuvo una conducta imprudente o no respetó las indicaciones -no haber atendido a los avisos de alertas meteorológicas, por ejemplo-, deberá ser ella la que asuma los gastos del rescate en montaña salvo que tenga un seguro que lo cubra. En este sentido, contar con un seguro deportivo no parece tan mala idea si tenemos en cuenta que es posible hacerlo por alrededor de 10 euros.