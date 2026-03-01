Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
Un experto responde claro a si es posible que se repita la crisis de 2008: "Los bancos han aprendido"
Lo ha desgranado en una entrevista en la SER. 

Álvaro Palazón
Fachada de un edificio de la plaza Mayor de Madrid con un cartel de "Se vende"EyesWideOpen

Los ecos de la crisis de 2008 siguen resonando en la mente de muchos ciudadanos tanto de España como del resto del mundo. La quiebra de Lehman Brothers provocó un cataclismo a nivel mundial que provocó una de las crisis económicas más salvajes de la historia. 

En la Cadena SER han debatido sobre si es posible que vuelva a ocurrir lo mismo que entonces y, así a grandes rasgos, parece que, según un experto de @forward_group_es no parece posible porque el escenario no es el mismo. 

"Las crisis son cíclicas pero como en 2008 es prácticamente imposible. En 2008 el banco te daba las hipotecas sobre tasación. Daba igual cuál fuese el importe de compra. La gente compraba vivienda a tutiplén", ha explicado. 

Y ha añadido: "La gente tenía la vivienda principal y la de la playa y se lo financiaban todo, incluso un coche, te ibas de vacaciones. Los bancos desde el 2008 han aprendido. Por eso te dan ahora un porcentaje del precio de compra para que el riesgo sea conjunto".  Por último ha comentado: "Antes el riesgo era totalmente del banco. Te financiaban todo, dejas a pagar, haces una dación en pago el banco se queda con la casa, que vale mucho menos de lo que te han tasado y existe la crisis de 2008". 

La situación de la vivienda en 2026

El año 2026 va a ser crítico, sobre todo en lo que tiene que ver con el alquiler. Este año vencen más de 340.000 alquileres de larga duración—hay quien calcula que hasta medio millón—, en un contexto en el que el adjetivo 'tensionado' se queda corto para describir el mercado de la vivienda.

Esto se traduce en que en multitud de hogares se van a encontrar con la tesitura de enfrentarse a la letra pequeña de la renovación o a la firma de un alquiler nuevo, algo que puede provocar un incremento del alquiler. 

Aquí puedes ver qué hacer si tu alquiler vence este año. 

