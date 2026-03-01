En nuestros hogares hay un utensilio que ideó una trabajadora para salvar vidas en la guerra mundial

La trabajadora de una fábrica tuvo la iniciativa, durante la Segunda Guerra Mundial, de escribirle al presidente de Estados Unidos para que le ayudara a desarrollar una idea para un producto innovador, basada en un objeto cotidiano. Parece ser que, impresionado, el entonces presidente, Franklin D. Roosevelt, ordenó el inicio de su producción. Y ahora, esa idea que una madre de Illinois, en Estados Unidos, tuvo para proteger a sus hijos que luchaban en la guerra está ahora presente en todos los hogares: la cinta adhesiva, según ha publicado Money Review.

Todo comenzó en 1943, cuando Vesta Stoudt, una madre con dos hijos que servían en la Marina de los EE.UU, trabajaba en la planta de artillería Green River en Illinois. "Se dio cuenta de que las cajas de municiones que estaba empaquetando e inspeccionando tenían un defecto", ha explicado la historiadora de Johnson & Johnson, Margaret Gurowitz. "Estaban selladas con cinta de papel, con un trozo sobresaliendo para poder abrirlas. Los trabajadores sumergían toda la caja en cera para impermeabilizarla. Pero la cinta era demasiado delgada, y los trozos que sobresalían a menudo se rompían, obligando a los soldados a abrir las cajas a toda prisa mientras estaban bajo fuego enemigo”.

Entonces, a Stoudt se le ocurrió una idea: ¿por qué no crear una cinta de tela impermeable para sellar las cajas? Pero cuando recurrió a sus superiores, no encontró el apoyo que esperaba. Así que fue cuando decidió acudir aún más lejos. El 10 de febrero de 1943, envió una carta a Franklin D. Roosevelt, exponiendo el problema y la solución que había ideado. E incluso acompañó la carta con gráficos.

"No podemos decepcionarlos dándoles una caja de cartuchos que tarda uno o dos minutos en abrirse, lo que permite al enemigo quitar vidas que podrían salvarse si la caja estuviera envuelta en una cinta adhesiva resistente que se abre en una fracción de segundo. Por favor, señor presidente, haga algo al respecto de inmediato; no mañana ni pronto, sino ahora", escribió.

El presidente estadounidense quedó tan impresionado que entregó su carta a la Junta de Producción Bélica. Los funcionarios, a su vez, informaron a Stoudt que su idea para la cinta aislante había sido aprobada. La empresa que asumió la tarea de poner producir los diseños de Stoudt fue Industrial Tape Corporation (más tarde rebautizada como Permacel), que entonces era una unidad de Johnson & Johnson.

Los militares llamaban a esta cinta verde, impermeable y de aspecto similar a una tela, "cinta de 100 millas por hora", ya que se usaba para arreglar todo, desde parachoques de jeeps hasta botas con las suelas desprendidas.