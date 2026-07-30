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Begoña Gómez recupera su pasaporte
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Begoña Gómez recupera su pasaporte

El trámite se llevó a cabo el miércoles por la tarde, cuando la procuradora de la mujer del presidente del Gobierno acudió a los juzgados de Plaza de Castilla.

Redacción HuffPost
Agencias
Begoña Gómez en la primera fila del desfile de Pedro del Hierro, en la Semana de la Moda Mercedes-Benz de Madrid, el 15 de febrero de 2024.
Begoña Gómez, el 15 de febrero de 2024.Jose Oliva / Europa Press vía Getty Images

Begoña Gómez, la mujer del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ya tiene su pasaporte tras recogerlo en el juzgado su procuradora para hacer efectiva la orden de la Audiencia Provincial de que se retirara la medida cautelar que le prohibía tenerlo y viajar fuera de España.

Según han confirmado a EFE fuentes jurídicas, el trámite se llevó a cabo el miércoles por la tarde, cuando la procuradora de Gómez acudió a los juzgados de Plaza de Castilla.

Esto ha ocurrido poco después de que la defensa de Cristina Álvarez, asesora de Begoña Gómez, presentara un recurso en el que reprochaba al juez Juan Carlos Peinado que obligara a ambas a recoger el pasaporte en persona, ya que es un trámite que pueden hacer los procuradores y "condicionar o denegar la entrega" supone restringir sus derechos fundamentales, algo que "realizado a sabiendas reviste extrema gravedad".

La Audiencia Provincial de Madrid ordenó recientemente, en el auto en el que revocó parcialmente el auto del juez en el que enviaba a juicio con jurado a ambas, que se anulasen las medidas cautelares dictadas por el instructor, entre ellas la retirada del pasaporte, al no apreciar riesgo de fuga.

Tras esta decisión el juez Juan Carlos Peinado dictó una providencia para que ambas acudieran al juzgado a recoger los pasaportes.

Redacción HuffPost
Agencias

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