Pedro Sánchez se despide en Mallorca con un "hasta el verano que viene" y lo que añade después dará que hablar

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha mantenido este miércoles un despacho de trabajo con el rey Felipe VI, como es habitual, que ha durado unas dos horas. Durante la comparecencia posterior ante los medios ha hablado de varios temas, entre ellos el indulto parcial a la expresidenta del Parlament de Catalunya, Laura Borràs.

En la última reunión del Consejo de Ministros, el Gobierno concedió un indulto parcial a Borràs por el que se le conmutará la pena de prisión de cuatro años y seis meses impuesta por los delitos de prevaricación y falsedad documental por otra de tan solo dos años. Lo que sí se mantiene íntegro es la pena de inhabilitación de 13 años.

Sánchez afirma que va en la línea de la opinión del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña: "La opinión del TSJC es que se mantuviera la malversación, pero no la pena de prisión por considerarla excesiva". Niega, además, que tenga algo que ver con la negociación de los Presupuestos Generales del Estado, para la que no cuenta con los votos suficientes en el Congreso.

"Nos vemos el verano que viene...."

Durante el final de su intervención se ha despedido de los medios: "Muchas gracias y, si pueden, descansen este verano y nos vemos en el próximo". Justo después ha hecho un añadido que ha rematado con una sonrisa irónica: "O al menos lo voy a intentar".

Ha sido una forma irónica de expresar su intención de seguir hasta el final y esperar a los resultados de las elecciones generales que se celebrarán en 2027: "Mi ánimo es repetir y continuar con la tarea".

Además, los periodistas le han preguntado si se iba a ir de vacaciones. Sánchez ha admitido que va a intentarlo, pero ha matizado que lo primordial es comprobar la evolución de los incendios forestales que hay en Madrid y Ávila.