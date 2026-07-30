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Ascienden a 28 los muertos por el terremoto de magnitud 7,1 que sacudió Japón
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Ascienden a 28 los muertos por el terremoto de magnitud 7,1 que sacudió Japón

Los equipos de rescate mantienen una carrera contrarreloj para encontrar supervivientes entre los escombros, mientras las autoridades alertan del riesgo de nuevas réplicas y de otro gran seísmo.

Israel Molina Gómez
Israel Molina Gómez
Edificios destrozados en Japón por los terremotos
Edificios destrozados en Japón por los terremotosTomohiro Ohsumi Getty Images

El balance de víctimas del potente terremoto de magnitud 7,1 que golpeó el martes el sudoeste de Japón no deja de aumentar. Las autoridades han elevado este jueves a 28 el número de fallecidos, mientras cientos de efectivos continúan buscando supervivientes entre los edificios derrumbados más de 40 horas después del seísmo.

El portavoz del Gobierno japonés, Minoru Kihara, confirmó el nuevo balance en su comparecencia diaria y reconoció que las labores de rescate se están convirtiendo "cada vez más" en una carrera contra el tiempo, agravada además por la intensa ola de calor que afecta a la región.

El centro comercial y una fábrica concentran la mayor tragedia

Dos de los escenarios más castigados por el terremoto siguen siendo un centro comercial de la localidad de Kashima y una fábrica papelera de Yatsushiro.

En el complejo comercial operado por Aeon Mall, una explosión registrada pocos instantes después del seísmo -que las autoridades relacionan con una posible fuga de gas- ha dejado cinco fallecidos.

La misma cifra de víctimas mortales se ha confirmado en la planta de Nippon Paper Industries, donde el terremoto provocó el derrumbe de una enorme chimenea.

Para intentar localizar a posibles supervivientes, el despliegue de emergencia continúa siendo masivo. En el centro comercial trabajan 370 bomberos, 190 policías y 170 militares, mientras que en la fábrica participan otros 280 bomberos, 70 agentes de policía y 30 miembros de las Fuerzas de Autodefensa.

"Todos los esfuerzos" para salvar vidas

El Gobierno japonés ha asegurado que mantendrá movilizados todos los recursos disponibles.

"Hoy también, la Policía, los Bomberos y las Fuerzas de Autodefensa continuarán realizando desesperados esfuerzos en las operaciones de rescate", afirmó Kihara, quien insistió en que la prioridad absoluta sigue siendo salvar al mayor número posible de personas.

El terremoto se produjo el martes a las 16:27 hora local, con epicentro a unos 10 kilómetros de profundidad bajo la prefectura de Kumamoto.

El temblor alcanzó el nivel 7 de la escala sísmica japonesa, la máxima intensidad posible, y causó importantes daños materiales, entre ellos el derrumbe de parte del histórico castillo de Kumamoto.

Desde entonces se han registrado centenares de réplicas, incluida una de magnitud 5,8 durante la noche del miércoles.

Las autoridades mantienen la alerta ante la posibilidad de que se produzca un nuevo terremoto de gran intensidad en los próximos días y han pedido a la población que permanezca atenta a las indicaciones de los servicios de emergencia.

Israel Molina Gómez
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Soy redactor de actualidad en El HuffPost España. Mi objetivo es que no te pierdas nada, sea la hora que sea, estés despierto o dormido.

 

Sobre qué temas escribo

Convivo con personajes tan dispares como Donald Trump, Gabriel Rufián o cualquiera que sea noticia. Intento estar a todo lo que sale, desde los temas más actuales hasta otros más atemporales.

 

Lo hago desde una perspectiva informativa, sin perder esa mirada crítica con la que aportar algo diferente a lo habitual.

 

Sociedad, cultura, política, economía... Cualquier tema es bienvenido para dar un enfoque nuevo a temas de actualidad, que afectan a todos

 

Mi trayectoria

Creo que soy periodista desde que nací, o eso dice mi madre. Desde ese momento hasta ahora han pasado muchas cosas. Soy de Azuébar, un pueblecito de apenas 300 personas del interior de Castellón y, aunque estudié, entre en mi querida ‘terreta’ (Grado en Periodismo por la Universitat Jaume I) y Salamanca (Máster en Comunicación e Información Deportiva por la Universidad Pontificia de Salamanca), aprendí la profesión en la Agencia EFE, donde cubrí los Juegos de Río 2016, los de Tokio 2020, los de París 2024, así como también los Juegos Olímpicos de Invierno de Pieongchang 2018 y de Pekín 2022. Además, cubrí los Mundiales de fútbol de Rusia 2018 y Qatar 2022.

 

Por otra parte, abrí una extensa etapa como autónomo en la que he colaborado con ‘El Independiente’, el ‘Playas de Castellón, la ‘Revista Volata’, ‘Súper Deporte’, ‘Yo Soy Noticia’ o ‘Ciclo 21’, antes de aterrizar en el Huffington Post. 

 

Si alguna vez me necesitas y no me encuentras, búscame en una pista de tenis. Te puedo recomendar la mejor novela negra de cada país y hablar durante horas del cine de los 80 y 90. Ah, por cierto, acierto todas las preguntas naranjas del Trivial. 

 

 

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