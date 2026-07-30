El chef José Andrés ve un ranking culinario y se indigna al ver lo que ocurre con España: "Está tan equivocada"

El popular cocinero y Premio Princesa de Asturias de la Concordia por su labor al frente de la ONG World Central Kitchen, el chef José Andrés, ha defendido la tradición culinaria que hay alrededor de la figura del cerdo en España después de ver una lista internacional en la que no aparece ningún plato nacional.

El portal Taste Atlas, que se define como un atlas mundial sobre alimentación, ha publicado un ranking con los 50 mejores platos del mundo vinculados al cerdo. En todo el listado no hay ni uno solo que sea de origen español.

El primero que aparece es el griego kontosouvli, que es un plato tradicional del país heleno en el que grandes trozos de carne marinada se cocinan a fuego lento en un asador giratorio sobre carbón. Las gringas mexicanas y el leitao da bairrada portugués completan ese podio.

Durante toda la lista aparecen otros productos lusos -tres de los seis primeros son de ese país-, coreanos, estadounidenses, chinos, japoneses, checos, alemanes o italianos... pero no hay españoles. Eso ha llamado la atención al chef José Andrés, que se ha indignado y ha querido reivindicar la gastronomía española.

"Esta lista a veces está tan equivocada. España tiene la cultura más grande sobre el cerdo en cualquier parte del mundo. Tiene los mejores cerdos negros alimentados con bellotas de la historia...", ha asegurado el cocinero.

"¿Y España no entra en la lista con pocos platos? Si necesitáis ayuda... aquí estoy", ha sentenciado el asturiano, que es uno de los cocineros españoles con más recorrido a nivel internacional y una fama que llega hasta lugares tan icónicos como la Casa Blanca.

Entre las respuestas que ha recibido el chef José Andrés se ha destacado, de primeras, los embutidos que se hacen en España, el jamón serrano, los magros o, entre otros, el cochinillo.