El 'Amazon militar' de Ucrania entrega drones al frente en 8 días: 4.000 productos, reseñas de los soldados y 100 millones de euros en pedidos en un solo mes

Parece increíble lo que está trayendo la guerra en Ucrania, no hace mucho de ciencia ficción, difícil de creer. Ucrania ha acelerado el suministro de drones a sus tropas gracias a Brave1 Market, una plataforma digital que funciona de forma similar a Amazon, donde las unidades desplegadas en el frente pueden adquirir directamente drones, equipos tácticos y sistemas antidrones fabricados por empresas ucranianas.

El Ministerio de Defensa de Ucrania informó este martes de que el tiempo medio de entrega de los equipos disponibles se ha reducido de dos semanas a unos ocho días, una mejora que busca responder con mayor rapidez a las necesidades de los soldados en primera línea, según publica Business Insider.

Más de 4.000 productos y pedidos por 111 millones de dólares en un mes



Brave1 Market pone a disposición de las unidades militares más de 4.000 artículos, entre ellos cuadricópteros de ataque con visión en primera persona (FPV), piezas para drones, municiones y equipamiento táctico.

Además de comprar directamente el material, las unidades pueden valorar los productos y dejar reseñas, de modo que otros militares conozcan su rendimiento antes de realizar nuevos pedidos. El sistema pretende fomentar la competencia entre los fabricantes locales y favorecer que los modelos más eficaces ganen presencia en el campo de batalla.

Según el Ministerio de Defensa ucraniano, durante el pasado mes de junio se registraron pedidos por valor de unos 5.000 millones de grivnas (alrededor de 111 millones de dólares), el mayor volumen alcanzado desde la creación del programa eBal.

Un sistema de recompensas por destruir material ruso



No todos esos pedidos se financian con dinero convencional. Brave1 incorpora un sistema de puntos electrónicos (ePoints) mediante el cual las unidades militares reciben créditos cuando acreditan la destrucción de vehículos o equipos rusos o completan determinadas misiones, como la evacuación de compañeros utilizando drones terrestres.

Esos puntos pueden canjearse posteriormente por nuevo material disponible en la plataforma. Según el Ministerio de Defensa, hasta junio las tropas ucranianas habían solicitado más de 500.000 drones utilizando este sistema de recompensas.

Competencia entre fabricantes para mejorar los drones



El modelo también está diseñado para incentivar la innovación de la industria nacional. Los fabricantes disponen de un panel donde pueden consultar cuántas unidades utilizan sus productos, los puntos que generan cada mes y comparar su rendimiento con el de otras empresas competidoras. El objetivo es que las mejores soluciones tecnológicas ganen presencia en el mercado militar en función de su eficacia sobre el terreno.

Brave1 Market representa únicamente uno de los canales mediante los que Ucrania abastece a sus fuerzas armadas. El Gobierno ucraniano ha anunciado que prevé adquirir alrededor de siete millones de drones de ataque durante este año, lo que equivale a unos 19.000 aparatos diarios.

Buena parte de ellos son suministrados directamente por el Ministerio de Defensa, aunque organizaciones civiles de financiación colectiva también contribuyen con miles de drones destinados a unidades concretas que los necesitan o destacan por sus resultados en combate.