Muere, a los 62 años, el actor Manolo Solo

La triste noticia la ha confirmado la Academia de Cine: "Fallece el actor Manolo Solo a los 62 años. Recibió el Goya a Mejor Actor de Reparto por Tarde para la ira, y estuvo nominado por B, la película, El buen patrón, Cerrar los ojos y Una quinta portuguesa."

Precisamente, una de sus última apariciones públicas tuvo lugar con motivo de la gala de los Premios Goya, el pasado mes de marzo, por su nominación en la película Una quinta portuguesa. No ganó el Goya, pero se mostró sinceramente agradecido. "Qué suerte y qué bonito fue haber estado nominado, junto con Avelina y María. No se ganó y todo está bien. Más que bien. Yo sigo y seguiré -espero que por mucho tiempo- disfrutando del honor y el privilegio de haber participado en una película como y de seguir viviendo de un trabajo que me apasiona. Enhorabuena a los premiados y al cine español.", escribía en sus redes sociales.

Uno de los primeros en reaccionar a la noticia ha sido el director Santiago Segura, que ha destacado que además de "un gran actor" era "un gran tipo".

*Noticia en ampliación.