Alfredo Duro sale de un hospital de Madrid y le dedica este rotundo tuit a Ayuso: no la nombra pero ni falta que hace

El periodista, Alfredo Duro, ha publicado y denunciado a través de sus redes sociales la situación que se viven en algunos hospitales de la Comunidad de Madrid tras haber recibido el alta hospitalaria este mismo miércoles.

El tertuliano de El Chiringuito de Jugones sufrió un importante percance mientras corría los encierros de San Sebastián de los Reyes y tuvo que ser trasladado al Hospital de La Paz de Madrid.

En un vídeo que grabó desde el hospital y se emitió en el programa de Atresmedia, Alfredo Duro detalló que cree que tiene varias costillas rotas y le tuvieron que dar seis puntos de sutura en la cabeza.

Este miércoles ha recibido el alta médica y, a su salida, no ha dudado en publicar un mensaje en la red social X sobre la situación que se vive en el conocido hospital madrileño, que ya suma más de 6.000 me gusta.

"Los recortes en la Sanidad pública de Madrid no cesan", ha asegurado, antes de contar que este martes "comenzó la huelga de los servicios de urgencias de La Paz, donde he sido atendido de maravilla gracias al esfuerzo de sus sanitarios".

"Están superados por la falta de medios, pero salen adelante. ¡Esto no puede seguir así!", ha defendido el periodista, junto a una fotografía en la que aparece él a la salida del hospital con dos pegatinas que rezan la siguiente frase: "Huelga servicios mínimos".