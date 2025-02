A Nacho Duato le hablan de Elon Musk y no duda ni medio segundo en decir esto de Abascal

El bailarín Nacho Duato ha ofrecido una entrevista a El Español en la que ha hablado sobre algunos temas de actualidad. Entre ellos, el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca y el apoyo que ha recibido por parte del multimillonario Elon Musk.

Al ser preguntado sobre cómo está viviendo la postura cultural del dirigente norteamericano, Duato no ha dudado en dejar claro todo lo que piensa, mencionando al líder de Vox, Santiago Abascal.

"No veo nada bueno. Y te apuesto a que Abascal, antes de un año, hace el mismo saludo (nazi) que Musk en el Parlamento. Te lo puedo asegurar y lo vamos a ver", ha defendido durante la entrevista.

Al ser preguntado por Vladimir Putin, Nacho Duato ha reconocido que "ha venido cuatro veces a estrenos míos", cosa que "no hizo ningún presidente español". Algo que ha mencionado antes de contar lo que le ocurrió con el expresidente del Gobierno, Felipe González.

"En cierta ocasión Felipe González me invitó a comer a su casa porque en el Ministerio me querían despedir. Me hizo unas chuletas con pimientos verdes y me dijo que no me preocupara, que no me iban a echar", ha explicado.

Nacho Duato ha justificado que le dijo que no le importaba porque no tenía "ninguna necesidad" de defenderse. "Durante la conversación le pregunté por qué no había venido nunca al ballet y me dijo: '¡Ay!, es que si voy te fastidio porque tienen que venir los perros, la Policía…'. Y le contesté: 'Bueno, pues la reina Beatriz de Holanda venía cada domingo sin perros ni policía. Se sentaba ahí y no pasaba nada", ha relatado en su entrevista a El Español.