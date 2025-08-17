A Roberto Sotomayor le llueven los 'me gusta' tras pedir que se enseñe esto en los colegios

Roberto Sotomayor, excandidato de Podemos a la Alcaldía de Madrid y exatleta profesional, ha publicado un mensaje en la red social X con una propuesta que ya suma más de 5.000 me gusta.

"Hay que empezar a enseñar en los colegios e institutos cómo funciona la administración en España", ha reclamado, antes de indicar algunos de los apartados que se pueden aprender en profundidad.

"Qué competencias tienen las CCAA. Qué funciones tiene un presidente autonómico. Cómo es la Constitución Española", ha destacado el excandidato de Podemos a la Alcaldía de Madrid.

Roberto Sotomayor ha cerrado el tuit, resumiendo el motivo por el que cree que debería enseñarse más en los colegios. "Cosas básicas que hacen tener una sociedad formada", ha zanjado.

En una de las respuestas que ha recibido, le han asegurado que "eso ya se hace Roberto". "En la materia de Geografía en 3º de la ESO hay un tema entero sobre la organización territorial del Estado. Conmigo desgranan los artículos 148 y 149 de la CE, sobre las competencias. Se ven los Estatutos de Autonomía y todo el entramado organizativo", ha explicado un usuario.

"Pero no es suficiente. Hablo de que los jóvenes ya interioricen desde bien temprano cómo funciona el estado de las autonomías. Es evidente que un tema no es suficiente. Un abrazo", ha replicado Roberto Sotomayor.