Aaron Romero, el heredero al trono del rock español: "Me parece mucho más rockera Isabel Pantoja que Arde Bogotá y que Viva Suecia, ni te cuento"

Según la Real Academia Española, una de las acepciones de la palabra linaje es "ascendencia o descendencia de cualquier familia" también "conjunto de todos los descendientes de Adán". Ambas definiciones encajan a la perfección en lo que es el grupo Linaje, liderado por Aaron Romero, hijo de Kutxi Romero, estrella del rock y vocalista de Marea.

Romero, de 19 años, ha mamado rock desde que era un bebé en ese micromundo que es la localidad de Berriozar, en Navarra, donde Kutxi Romero ejerce de patriarca y donde el rock and roll es una forma de vida.

Su disco debut Desataron a los perros —a la venta este viernes 28 de febrero— viene de la mano de Dromedario Records, discográfica de Alén Ayerdi, batería de Marea y con Kolibrí Díaz, cabeza pensante de Marea, de productor. Como el propio Romero reconoce: "Si tu tío tiene una autoescuela, ¿a dónde vas a ir a sacarte el carné de coche? A la autoescuela de tu tío, ¿no?".

Antes de iniciar su primera gira por salas, Aaron Romero y su guitarrista Asier Cuiral atienden a El HuffPost en las oficinas del grupo Prisa en Miguel Yuste, 40 un par de días antes del lanzamiento de su disco.

Asier y Aaron Romero SERGI GONZALEZ

- Dice la RAE que linaje es la ascendencia o descendencia de cualquier familia pero también el conjunto de todos los descendientes de Adán.

Y de Eva. Por ahí va la cosa. Empezamos en tema bíblicos y nos empezamos a perder. Es explicar de dónde viene cada uno. Nunca hay que faltar al respeto de dónde viene cada uno. Luego lo demás es paisaje. A dónde ir solo es un proceso que tienes que emplear a lo largo de tu vida. Saber de tu linaje, de dónde vienes y estar orgulloso de tus raíces primordial y no faltarle el respeto a tu raigambre.

- ¿Y de dónde venís?

De Berriozar. Venimos de una cultura muy rockera, siendo aprendices de grandes literatos. Estamos muy orgullosos de haber nacido ahí. Se respira un aire muy puro y muy rockero. Venimos de una cultura diferente a lo que están viviendo nuestras generaciones. Venimos de una cultura en la cual apoyamos el mensaje de una canción, venimos de una cultura en la cual cuidamos mucho todo, cuidamos mucho las letras, lo musical. Por así decir, el linaje que tanto se había respetado, que hoy en día está tambaleándose, nosotros vamos a seguir llevándolo por bandera.

- Las letras de las canciones no parecen escritas por una persona de 19 años. No usas neologismos, no hay referencias actuales.

Por suerte o por desgracia he nacido en una cultura un poco diferente. He crecido en una cultura donde toda mi familia eran músicos. Los temas que trato en el disco no dejan de ser temas que podía tratar cualquier persona de mi edad sólo que gracias a mi entorno me han enseñado que la Literatura va mucho más allá de una simple lectura, que tiene detrás una investigación. Hablo de temas que podría hablar cualquier chaval de 18 años, solo que tengo unas grandes capacidades que se consiguen a través de la lectura y a través de la investigación de las palabras. Soy más libre a la hora de escribir ya que tengo muchos más recursos. Hablo de dónde vengo, de mi familia, de mis colegas, de mis amores, de los bares. Te hablo de lo que puede hablar un chaval de mi edad, solo que tengo unos recursos que he aprendido con el paso del tiempo y que sigo aprendiendo. No dejan de ser temas que podrían hablar cualquiera, sólo que con otro léxico diferente.

- Tu padre es una institución en el mundo del rock, ¿cuál ha sido la influencia de tu padre en componer, escribir, tocar...?

Tu tío tiene una autoescuela, ¿no? ¿Pues a dónde vas a ir a sacarte el carné de coche? A autoescuela de tu tío, ¿no? Todo ha sido muy familiar. Alén, batería de Marea, ha estado con mi padre desde que yo tenía uso de razón. Juntos son como hermanos. ¿Entonces dónde voy a sacar mi disco? Pues en la discográfica de mi tío. He aprendido todo de ellos. Cuando yo era un crío me enseñaba cosas. Cuando tenía diez años no le pedía una PlayStation, le pedía que me para mi cumpleaños me recitase un poema, que me escribiese un poema. Eso ha influido todo para bien. La influencia más grande que tengo es la de mi madre. Ella ha sabido en muchos casos ser madre y padre. Es la mujer que más que más respeto y por la que más admiración tengo en este planeta. Es la que más me ha influido a la toma de todas las decisiones.

- ¿Notas esa presión de ser el hijo de Kutxi Romero? Es como ver al hijo de Messi.

No, porque siempre lo hemos llevado naturalidad. Llego a casa y digo "Kutxi mira lo que he escrito" y me dice "hostia, qué guay". Llevamos un entorno entre todo Berriozar tan sano que nunca te paras a pensar en eso. Sales a tocar y dices "oye Kutxi que voy a tocar a esta sala". Pues lo que te dice tu padre, ¿no? Somos como hermanos. Tenemos mi padre, mi madre y yo una relación muy sana donde nunca ha habido ningún tipo de presión porque no ha existido. Y nadie ha hecho que exista. Tampoco ha sido nada forzado. Como bien he dicho antes, si tú vas a trabajar en una autoescuela de tu tío tampoco vas a tener mucha presión, trabajas ahí porque te ha tocado. Estoy ahí por equis razones o por otras, pero todo con mucha naturalidad, como lo hemos vivido siempre desde casa.

- Se habla mucho también de los de los rasgos de voz dicen que os parecéis a Marea pero, ¿en qué os diferenciáis?

En nada, somos iguales. No sé. Los parecidos son innegables. Claro, hombre, no me voy a parecer yo a tu tío el que trabaja en una autoescuela, me voy a parecer a mi padre, me voy a parecer mi tío, también músico. Me voy a parecer a mi abuela. Pues me voy a parecer a todo lo que tengo, a todas mis influencias. Se dice que cuando tú escuchas mucho a una persona luego te salen a hacer canciones como como esa persona. En el disco tienes una gran variedad de canciones con diferentes registros.

- Llegáis a un panorama musical donde se llama rock a bandas como Arde Bogotá o Viva Suecia.

Eso no es rock and roll. Ni Arde Bogotá ni Viva Suecia se acercan al rock and roll ni tienen una pizca de rock and roll. Para mí no. Me parece mucho más rockero Antonio Orozco que Arde Bogotá, me parece mucho más rockero Camarón que Arde Bogota. Me parece mucho más rockera Isabel Pantoja que Arde Bogotá, y que Viva Suecia ya ni te cuento. En Pamplona hoy en día estamos a tope. El rock no se está muriendo.

- Siendo de la Generación Z cómo os lleváis con las redes sociales. Muchas canciones se hacen ya pensando en ese clip para viralizarse en TikTok.

Eso Abril [responsable de redes de la discográfica Dromedario] es la que lleva todo la gestión de redes. Yo obedezco un poco, somos la generación Z, pero tampoco tenemos muy bien mucha idea de cómo va. Por eso hemos sacado un disco tan guapo, porque nos hemos dejado aconsejar por por las personas que nos rodeaban.

- Hablas del entorno, de Dromedario, ¿os están dejando equivocaros?

Creo que nos hemos equivocado bastante. También nos hemos ayudado muchísimo. El equivocarte hay muchas veces que no lo eliges tú. Todos los conciertos que hemos dado ha estado todo a reventar. En eso te puedes equivocar, puedes pinchar, puedes hacer un bolo y que no vaya nadie, ahí te puedes equivocar. Pues igual había que ir a un sitio más pequeño o igual había que mirar otras cosas.

Cuando acabo una letra le digo oye Kutxi revisa los signos de puntuación, que esté todo en su sitio y todo bien. Cuando lo mandé ya todo a fabricar me dijo tienes dos errores gramaticales increíbles que no te los he corregido para que aprenda, de esta palabra que no se escribe así o de esta expresión no se dice así. Nos han dejado que nos equivoquemos. Kolibrí también, a la hora de lo musical, no se nos ha metido nada. Nosotros hacemos las canciones, si nos equivocamos, nos equivocamos. Tenemos margen a equivocarnos. Si puedes no equivocarte, mejor.

- ¿Tenéis algún ritual como banda?

Nunca comemos en restaurantes si te parece una manía.

- ¿Por superstición?

No sé, el McDonald's está muy bueno. Siempre hemos comido McDonald's en Burger King. En los 25 conciertos que hemos hecho no nos hemos parado a comer todavía en ningún restaurante. Y ya va siendo hora, porque mira cómo nos estamos poniendo. Tenemos 18 años, no podemos seguir así.

- ¿A dónde queréis llegar como banda?

Tocar en el Movistar Arena porque Óscar [mánager de Dromedario Records] nos enseñó que el Bernabéu lo llena hasta el Osasuna. Eso no puede ser un sueño cuando lo ha llenado Osasuna.

- De hecho ahora con el ruido, complicado.

Es verdad. Ahora centrarnos en esta gira de sala. ¿Ha ido bien esta gira? ¿Se han vendido muchas entradas? Pues a la siguiente gira coger salas más grandes. Eso es un poco el proceso. ¿Que se agotan? Pues más grandes. Nosotros vamos a darlo todo y vamos a pasárnoslo muy bien.