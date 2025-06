Abascal abandona el Congreso y la reacción de Sánchez lo dice todo: le basta un gesto

Sesión de control de máxima tensión la que se ha vivido este miércoles en el Congreso de los Diputados en plena crisis del Gobierno tras levantarse la semana pasada el secreto del informe de la UCO vinculado con Santos Cerdán, José Luis Ábalos y el caso Koldo.

Tras el cara a cara entre el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, y el líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, ha llegado el turno del dirigente de Vox, Santiago Abascal, que tras su intervención ha abandonado la Cámara Baja.

"¿Ha desayunado esta mañana? ¿Se encuentra bien? ¿Cuánto dinero de los españoles se ha ido por las tramas de corrupción que le rodea? Los españoles pagan impuestos muy elevados para que su entorno lo robe", ha afirmado.

Abascal ha proseguido arremetiendo contra Sánchez afirmando que ya sabe que "está dispuesto a aguantar a cualquier precio, aunque ese sea la destrucción de la democracia española" y ha terminado diciéndole por qué iba a irse del pleno.

"Usted nunca contesta, no lo ha hecho en siete años ni en las comparecencias ni en sesiones de control y yo no voy a quedarme a escuchar sus mentiras, sus embustes ni a soportar su chulería porque no aguantamos el modo con el que miente constantemente a los españoles. Es usted un indecente y de eso no tienen duda ni quienes le apoyan, lo sabe toda España, es usted un corrupto y un traidor", ha sentenciado Abascal, bajando el micro y yéndose de su escaño.

Tras unos momentos de incertidumbre y sorpresa, la cámara ha enfocado a Pedro Sánchez antes de su respuesta y, tras hablar con María Jesús Montero, ha levantado las cejas y ha hecho un claro gesto de estupefacción.