Acude a una entrevista de trabajo y sale espantada por la primera frase que le sueltan

La usuaria de Threads Daniela (@dkatherinedaniela) ha relatado a través de un post en su cuenta de la red social una situación que ha vivido al ir a hacer una entrevista de trabajo que la ha hecho salir huyendo.

"Fui a una entrevista de trabajo y lo primero que me dijeron fue: 'Hay hora de entrada, pero NO HAY hora de salida. NO se pagan las horas extras'. WTF, que normalizado está el trabajar gratis", ha censurado la usuaria.

Sin embargo, lo más impactante de todo no es la indignante propuesta laboral de la empresa, sino que esta práctica sea lamentablemente algo mucho más común de lo que debería ser.

"Yo estoy media jornada se supone, pero hay veces que casi hagola jornada completa"; "Yo me iba a la hora de salida y todos me miraban mal porque ellos se quedaban más tiempo, luego me salieron con ese sermón de que no hay hora exacta de salida", han comentado algunos usuarios, contando experiencias similares.

"Consejo, siempre que vayan a una entrevista de trabajo, vayan con dos móviles, uno (el principal) escondido, y el segundo (el señuelo), utiliza tu móvil para grabar en audio y, si es posible, en video la entrevista", ha recomendado un usuario.

"Si te piden apagar el móvil durante la entrevista utilizas el señuelo, y si hacen ofertas laborales ilegales o tácticas semiterroristas durante la entrevista entregas la grabación al organismo regulador de tu país (y si no hacen nada, al juicio público)", ha aconsejado.

"Somos culpables de esto, siempre lo diré. Mientras haya gente que no se valore, habrá empresas y empresarios que hagan este tipo de cosas. Dicho lo cual, si alguien quiere aceptar esas condiciones, que las acepte", ha manifestado otro, en tono enfadado.