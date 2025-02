Acude al Hotel Ritz de Madrid, pide un café y lo que paga provoca cientos de reacciones

El usuario de TikTok @javi.hierro ha provocado más de 600 comentarios al enseñar lo que ha pagado por un café con leche en el lujoso Hotel Ritz de Madrid.

"El café más caro de todo Madrid está aquí, en el Ritz, así que vamos a probarlo, a ver qué es lo que tiene para que sea tan caro", empieza diciendo antes de entrar.

"Esto es lo que te ponen cuando pides un café con leche. El café en sí, que la verdad es que tiene bastante buena pinta, pero también tienen la decencia y el detalle de poner unas pastitas. Y luego azúcar de todos los tipos", señala.

"Caliente está, además tela. Llegó el momento decisivo: voy a probar el café", dice antes de dar su opinión: "Qué bueno, tiene un sabor peculiar, me gusta, me gusta".

"Estas son las típicas pastas que tiene tu abuela en su casa, que te saca cada vez que vas. La de chocolate top. El sitio es de locos, es espectacular, además tiene una luz increíble. Está súper guay. asientos buenos, mesa buena también", celebra.

Dicho eso, pide la cuenta del café, que cuesta ocho euros. Tras pagarlo, sentencia: "Para vivir la experiencia supongo que está bien, pero volver no creo que vuelva. Pero está bonito, está guay".

En los comentarios, numerosos usuarios creen que no es tan caro para la experiencia que ofrece. "Pero es el gustazo de tomarse un café en el Ritz, sin gente voceando, y todo impecable", dice uno.

"Tomar un café en el Ritz no tiene precio", añade otro. Y uno más: "No me parece caro".