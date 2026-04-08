Una supuesta expareja de Ábalos defiende que él "nunca me dijo 'Claudia, te he enchufado'"

Claudia Montes hace declaraciones a los medios a su llegada al Tribunal Supremo para declarar como testigo en el juicio por el caso Mascarillas, enmarcado en el caso Koldo.

Continúa el desfile de declaraciones y testimonios en el Tribunal Supremo por el juicio del caso Mascarillas, un proceso enmarcado en el propio caso Koldo y que aborda las presuntas irregularidades en la compra de mascarillas durante los peores compases de la pandemia, implicando al exministro José Luis Ábalos, su exasesor Koldo García y el empresario Víctor de Aldama. En la segunda jornada, le ha tocado el turno a una de las supuestas exparejas del exministro, presuntamente enchufada en una empresa pública.

Se trata de Claudia Montes, conocida en la esfera pública por haber sido miss Asturias +30 en 2017, quien ha declarado como testigo este miércoles en el alto tribunal. Su testimonio se esperaba como uno de los claves del día, ya que había sido citada a declarar para explicar su contratación por parte de Logirail, una empresa pública que a su vez es una filial de Renfe. Montes ha asegurado no se trataba de ningún enchufe, marcando distancias con el caso de otra supuesta expareja de Ábalos, Jésica Rodríguez.

"José Luis [Ábalos] no me dijo en ningún momento 'oye te he enchufado'" Claudia Montes

Lo ha hecho, además, asegurando que "en ningún momento Ábalos me dijo: 'oye, te he enchufado". Esa ha sido su respuesta a las preguntas del fiscal jefe de la Fiscalía de Anticorrupción, al que le ha insistido señalando que "José Luis [Ábalos] no me dijo en ningún momento 'oye te he enchufado', eso no me lo ha dicho". De hecho, ha deslizado que su relación con el exministro era meramente "virtual", ya que en la mayor parte de los casos se relacionaban a través de mensajería, dando a entender que no habría una relación física como tal.

Claudia Montes saliendo del Tribunal Supremo, donde ha acudido para declarar como testigo en el juicio por el caso Mascarillas, enmarcado en el caso Koldo. EFE / Javier Lizón

Montes asegura que pasó una entrevista laboral, que Koldo era su jefe, pero no podía trabajar sin escritorio ni ordenador

El relato que ha dibujado Claudia Montes contradice la investigación de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil. Según el cuerpo de élite del instituto armado, Montes fue contratada de manera "ilegal", por "influencia" del exministro y con la "relevante colaboración" de Koldo García.

Montes ya había declarado en anteriores fases del proceso que había conocido a Ábalos en un mitin del PSOE en la ciudad asturiana de Gijón, en mayo de 2019, aprovechando para explicarle que no tenía trabajo y pidiéndole ayuda a encontrarlo, como militante socialista. Según ese mismo relato, a partir de ahí Ábalos se desentendió y entró Koldo en la ecuación, como encargado de ocuparse de ese tema. A partir de ese momento, Ábalos sería una persona que contribuyó que ella pudiese "culturizarse en la política".

Respecto a cómo consiguió el trabajo en Logirail, Claudia Montes ha esgrimido que ella había presentado su candidatura en Ineco a través de varios portales de empleo y que los currículums que fueron remitidos a Koldo no eran falsos. "No hay estudios puestos de más. Es lo que he estudiado", ha asegurado la testigo, destacando que ella era "apta para el puesto", puesto que contaba con experiencia como responsable en otra firma.

Montes dice que iba a leer libros de trenes a la biblioteca y que la despidieron estando de baja por acoso

En ese punto, ha criticado la situación que se encontró cuando acudió al puesto de trabajo, señalando que carecía de escritorio y de ordenador, al tiempo que la mesa estaba contra la pared. En ese escenario, ha relatado Montes, optó por "ir a la biblioteca de Oviedo, coger libros y leer". Respecto a esas obras literarias, ha asegurado que siempre se trataban de libros sobre trenes.

"El director de Renfe me quería para la oficina de arriba, y el de Logirail para la oficina de abajo, sin escritorio ni nada, de cara a la pared", ha declarado Claudia Montes, señalando que se lo notificó al propio Ábalos: "Yo le comento a José Luis lo que me pasaba, no sé si ellos hablaron sobre mi situación". Si bien ha reconocido que varias compañeras de trabajo le acabaron ayudando a bajar y colocar un escritorio en su espacio de trabajo, ha subrayado que su superior directo era Koldo García: "En todo momento era mi jefe".

Montes también ha señalado que fue despedida de la empresa, mediante un burofax, pero cuando se encontraba de baja por un supuesto caso de acoso laboral. También ha señalado que había trasladado a Ábalos esa supuesta situación de acoso y después lo notificó a Recursos Humanos y a Riesgos Laborales.