Se filtra que se está haciendo una película sobre la DANA y se desvela quién pudo ser Carlos Mazón y no quiso

Carlos Mazón, en la comisión de la DANA en el Congreso el 17 de noviembre de 2025.

El actor valenciano Enrique Arce, conocido por su papel de Arturo en La Casa de Papel, ha sido el primer invitado del podcast H Project y allí ha contado que hay en marcha una película sobre la DANA de 2024 que dejó 238 fallecidos en la Comunidad Valenciana y cuantiosos daños materiales.

Lo curioso es que a él le han ofrecido ser Carlos Mazón, expresidente de la Comunidad Valenciana que tuvo que dimitir por su mala gestión, en esta película y él lo ha rechazado: "Me han ofrecido ser Mazón para una peli y al final es demasiado controvertido el personaje".

"De hecho va a ser una gran película. No voy a decir el título ni la productora ni nada pero me dijeron 'el personaje es Carlos Mazón'. Dije hombre Arturito al final es un personaje de ficción. Este tío genera sentimientos muy de verdad y tampoco sé si yo me apetece que me digan por la calle...", ha comentado Arce.

Ha añadido el actor que está todo "demasiado reciente". Además, como valenciano, "hay demasiado dolor": "Mejor estar un poco apartado de eso". "Ha sido un rechazo de estos en los que pides una cantidad desorbitada. Me estoy metiendo en un jardín pero bueno. No lo voy a hacer. Será otro que seguramente esté fantástico", ha añadido.

Para Arce esta es "una peli necesaria" pero él no se ve capaz de hacerla "por ahora" porque si le aceptan esa desorbitada cantidad de dinero le pondrían en un compromiso: "Para mí es como el humor. Si entramos en código de humor qué se puede... la famosa bofetada de Will Smith y tal. Todo cuando se sabe en qué código se está todo entra bien. La gente tiene la piel muy final".

En este caso de la película sobre la DANA, según Arce, él podría hacerlo perfectamente porque no va a cambiar su opinión sobre lo que piensa de lo ocurrido ese fatídico mes de octubre.

De Mazón a Goebbels

"Soy un actor poniéndose al servicio de un personaje y de una película que cuenta una serie de cosas. Si no lo hago yo lo va a hacer otro. Qué más da. Me han recomendado por varios lados que no lo haga", ha sentenciado.

Sobre la distancia temporal a la hora de interpretar a personajes reales, el presentador del podcast ha puesto sobre la mesa que Russell Crowe ha hecho de Goebbels en la película sobre los juicios de Nuremberg.

Arce ha comentado que no es lo mismo porque sólo han pasado dos años de la DANA: "Con Mazón no hay distancia emocional. Está ahí todavía, el juicio no ha sido. Creo que para qué meterme en ese jardín. No me hace falta".

"Hay algo por ahí y no puedo decir ni la productora ni el nombre pero se va a hacer una peli de la DANA", ha finalizado.