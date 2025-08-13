Advierte de lo que pasa en Mercadona todos los días a última hora de la tarde: "Triste a lo que estamos llegando"

Un cliente de Mercadona ha contado, estupefacto, las escenas que está presenciando en ese supermercado a última hora de la tarde, cuando la compañía rebaja los precios de algunos productos que se acercan a su fecha de caducidad.

"La que se ha liado en el Mercadona y la que se está liando últimamente no tiene nombre. Últimamente iba siempre a última hora de la tarde porque siempre suelen poner algunos artículos descontados por fecha próxima de caducidad", explica en TikTok el usuario @el_yvy.

"Creo que no soy el único que va y la gente va como velociraptores o t-rex. Hoy había una señora así, estaba detrás de la chica que estaba poniendo pegatinas y es que llenando el carro. Digo: tía, ¿nos puede dejar a los demás algo? Interiormente la he llamado de todo, pero es que ha llegado una señora que le quitaba cosas del carro", relata.

"Al rato, la señora se ha dado cuenta y han entrado en una pelea continua. La otra diciéndole que si había cogido las cosas que eran suyas, la otra le decía que es que podía coger pero que dejara para los demás. Al final ha acabado el de seguridad allí", describe.

El usuario dice que "han seguido discutiendo, se ha montado el pollo y han llamado a la Policía": "Y mientras me he llevado dos lomos y unas salchichas al 50%. Al final por ansias las dos se han quedado sin nada y con una movida".

"Pero eso suele ser los sábados creo", dice una persona, a lo que otra responde rotunda: "Es todos los días. Sólo que los sábados hay más porque de cierran los domingos".

"Te escuchaba y lo único q he pensado... es... qué triste a lo que estamos llegando en este país, porque la comida va a ser un lujo y los sueldos/pensiones no suben... qué triste tener que llegar a pelearse gente por coger comida más económica.. sinceramente es para reflexionar", apunta otra persona.