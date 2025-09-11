Afra Blanco se pone muy seria para hablar así del veto de PP, Vox y Junts a la reducción de jornada laboral

La reducción de la jornada laboral en España sufrió un duro golpe el pasado miércoles después del veto de Partido Popular, Vox y Junts en el Congreso de los Diputados, por lo que el Gobierno tendrá que presentar un nuevo texto.

En Más Vale Tarde se ha debatido sobre las contras que esto supone y en un momento se ha puesto sobre la mesa la ausencia en el Congreso de Pedro Sánchez, que acudió a un acto en Callao sobre el estreno de El Cautivo, la nueva película del director Alejandro Amenábar.

Para la sindicalista Afra Blanco es "ruido, esto es ruido de Almeida, De Feijóo y del PP que todavía no sabemos por qué no permitieron que en el Congreso se debatiera sobre la reducción de la jornada laboral y el derecho a la desconexión".

"Tanto ruido, tanto ruido, que mira: no es necesario hacer un croquis a la clase trabajadora. El bofetón no se lo ha llevado, ni muchísimo menos, Yolanda Díaz o Pedro Sánchez, sino la clase trabajadora de este país", ha defendido. Leyendo el título del proyecto de ley, ha razonado que los tres partidos de derechas han votado que no "a debatirlo".

"Aquel votante que se considere facha-pobre, o que haya votado a PP, Vox y Junts, deberían preocuparse, si son trabajadores, del partido al que están votando. Si esos partidos votan a las grandes empresas—las dos primeras— no sé como van a defender...", ha dejado caer.

Ante el debate sobre las pequeñas y medianas empresas, Blanco ha dejado claro que se han ofrecido ayudas a estas pymes. "PP, Vox y Junts responden a los intereses de las grandes empresas", ha rematado.