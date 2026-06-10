Agustín Jiménez cuenta la situación que vivió con Esperanza Aguirre en 'Pasapalabra'

El cómico Agustín Jiménez ha estado varias veces en Pasapalabra. En una de aquellas ocasiones coincidió con la expresidenta de la Comunidad de Madrid Esperanza Aguirre, con la que vivió un momento absolutamente surrealista.

El humorista ha recordado la anécdota en su podcast Pan de gambas, que dirige junto a David Puerto. "Os voy a decir lo que pasó. Yo llegué e iba vestido como siempre, con el chalequito y una corbatita", ha empezado contando en el programa.

"Yo estaba por ahí con mi camisa blanca, mi pantaloncito negro... mi uniforme, como digo yo. Y me quedo así de pie, y me dice ella 'niño, tráeme un café', y dije ¡ostras!", ha explicado Agustín entre risas en Pan de Gambas.

Una situación compleja de la que el cómico salió de una forma muy natural: "Dije 'me voy a poner a hacer el café'". Finalmente, Jiménez se lo acabó dando, lo que más tarde derivó en una situación un tanto kafkiana.

"Luego, al rato, me vio así sentado, porque antes de empezar el programa te lo explican un poco por si acaso no has ido nunca, y me miraba así como diciendo 'ah, ¿pero tú eres...?'", ha relatado el humorista mientras se partía de risa.

¿Quién es Agustín Jiménez?

Agustín Jiménez es un actor, humorista y guionista español con una larga trayectoria en el mundo del entretenimiento. Nació en 1970 en la provincia de Cáceres y se formó como actor en la RESAD, una de las escuelas más importantes de arte dramático en España.

A lo largo de su carrera ha trabajado en muchas disciplinas: teatro, televisión, cine, radio e incluso escritura. Se hizo conocido sobre todo por su faceta de cómico. Es uno de los nombres más importantes del stand‑up comedy en España.

Además de su trabajo como humorista, ha tenido una presencia constante en televisión. Ha sido colaborador y presentador en programas de entretenimiento como El Hormiguero o El Club de Flo, y también ha trabajado como guionista en series muy conocidas como 7 vidas o La hora de José Mota.