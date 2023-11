Al juez Joaquim Bosch le llueven los 'me gusta' tras pronunciarse así sobre la amnistía

La amnistía se ha convertido en la palabra de la semana, del mes y, probablemente, del año. Los acuerdos del PSOE con ERC y Junts para la investidura han generado muchas reacciones, como las manifestaciones diarias frente a la sede nacional de los socialistas en Ferraz.

Entre esas respuestas se encuentran las de los Jueces, fiscales y el propio Poder Judicial, sobre el término 'lawfare' o "judicialización de la política" que aparece en el escrito firmado con el partido de Carles Puigdemont.

Pero uno de los jueces más mediáticos, el magistrado Joaquim Bosch, ha querido pronunciarse sobre ello y ha dejado un análisis en el programa Todo es Mentira que no deja de compartirse en X.

"Yo me remito a la literalidad de lo que dice la Constitución. Lo que dice es que se ejercerá el derecho de gracia, de acuerdo con la ley. Derecho de gracia, eso ha dicho el Tribunal Constitucional, es indulto y amnistía. Lo dice hasta la Real Academia Española (RAE)", ha defendido.

Joaquim Bosch ha justificado que "mientras esté vigente en la ley el derecho de gracia, esto es lo que tenemos". "Cuando se indulta a alguien, no significa que ha habido algo raro o malo. Significa que por determinadas razones de interés público se acuerda la medida de gracia", ha razonado.

El magistrado ha usado como ejemplo lo que pasó en Portugal el pasado mes de julio. "Amnistió a todos los jóvenes menores de 30 años por delitos menos graves, con el argumento de que era positivo para el estatus social. Claro, el que tiene 35 años, se puede quejar. Pero, por razón de interés público, se aprobó esa medida de gracia", ha detallado.

"Si no se quiere que sea así, que se reforme la Constitución. Mientras no se reforme, mi impresión es que el Tribunal Constitucional convalidará una ley de amnistía, siempre y cuando no tenga elementos arbitrarios. Si incluye condenados por corrupción sin motivos, no lo va a aceptar", ha señalado, en una reflexión que suma en pocas horas más de 5.000 me gusta en la red social.