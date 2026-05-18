Alba Carrillo relata su episodio en una tienda de relojes a la que tuvo que acudir "hasta la Policía Nacional"

La modelo y presentadora Alba Carrillo ha explicado lo que le ocurrió este fin de semana después de que se filtrara un video de ella y su madre, Lucía Pariente, discutiendo con los empleados de una tienda de relojes en Madrid.

El local, situado en la calle Serrano, ofrecía relojes de edición limitada. Hasta allí se desplazaron madre e hija para intentar adquirir uno, llegando incluso a acampar. A este episodio se ha referido Alba Carrillo este lunes en El sótano club, de Ten.

La ex de Telecinco ha explicado que hizo cola en plena madrugada por la ilusión de su hijo adolescente, y que esa misma noche pasaron varios miembros de seguridad de la tienda con una lista para ir organizando la cantidad de clientes que estaban presentes para comprar relojes.

"Dijeron que había 285 relojes, pero que solo se podía comprar uno por persona", ha afirmado Alba Carrillo. Cuando amaneció "empezamos a sospechar que algo no iba a salir bien porque llegó gente en coches y ocuparon el sitio de otras personas que estaban delante".

Alba Carrillo también ha explicado que apareció "una cola VIP de italianos" que se encararon con su madre. "Después, los italianos empezaron a insultarme a mí, pero me da igual porque ya me han dicho de todo", ha relatado la presentadora.

"Se creó una movida"

"Vimos cómo se revendían los relojes en la puñetera puerta a cambio de dinero. Con toda su puñetera poca vergüenza. Fue terrible", ha asegurado indignada Alba Carrillo, que también ha contado que se tuvo que personar la Policía Nacional.

Los responsables de la tienda dijeron que no había ninguna lista al ver que las protestas iban en aumento, lo que provocó que la gente estallase, entre ellos, Alba Carrillo. "Tuvo que venir hasta la Policía Nacional y se creó una movida. La gente ponía reclamaciones", ha recordado la modelo.

"Le dije que el problema no eran los relojes, sino no tratarnos como personas y no darnos una explicación de lo que estaba pasando", ha sentenciado Alba Carrillo en relación a la conversación que mantuvo con un alto cargo de la empresa.