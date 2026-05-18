El demoledor alegato de un andaluz tras las elecciones que va a recorrer toda la comunidad autónoma

Juan Carlos es un ciudadano andaluz que ha mostrado su indignación en un vídeo que ha publicado en TikTok (@juancarlosloradec) por los resultados electorales en Andalucía este pasado domingo 17 de mayo. El Partido Popular de Juanma Moreno Bonilla ganó, pero no pudo alcanzar sorpresivamente la mayoría absoluta, por lo que tendría que pactar con Vox en el más probable de los casos para formar gobierno.

El mismo día de las elecciones ya advirtió a todos aquellos andaluces que tenían pensado votar al PP: "¿Los trabajadores por cuenta propia creéis que esta gente os va a arreglar? ¿Creéis que esta gente os va a quitar los puentes? ¿Quién va a mirar más por vosotros? ¿El PSOE o el PP?".

Y advirtió: "Ahora pagáis, pero luego os vais a cagar. Seguid votando al PP y allá vosotros con las consecuencias, pero que vais a pagar más impuestos, seguro. Con Vox y PP lo vais a hacer". Tras conocer los resultados electorales, en menos de un minuto dejó su análisis y tiene muy clara su posición sobre qué pasará de ahora en adelante.

"Los andaluces no tenemos vergüenza"

"Los andaluces no tenemos vergüenza. Hoy están las carreteras llenas de coches, todos para trabajar. Qué vergüenza de Andalucía, que la mayoría de los currelas hayan votado al PP y a Vox... Sois fachas pobres, no tenéis donde caeros muertos", ha expresado con contundencia al principio del alegato.

Tal y como ha señalado, entiende que uno del PP haya votado al partido de Juanma Moreno, lo entiende, pero que lo haya hecho "un trabajador que está enlomado, os tenían que tener 14 horas trabajando, con todo lo que hemos luchado los andaluces". Y ha rematado con más indignación todavía: "A tomar por c...".

Su contundencia ha generado más de 400 comentarios de usuarios que le han dado la razón; "Mi más sentido pésame. Hoy lloro con los andaluces de bien". El usuario @monsilla ha sido el comentario con más 'me gusta': "Cuando nos privaticen la sanidad pública, cuando nuestros hijos no puedan estudiar porque no tenemos para pagar la universidad privada, lloraremos"

"Qué tristeza más grande, con todo lo que han luchado mis padres por una dignidad para los jornaleros, con todo lo que han pasado nuestros mayores... Qué tristeza", ha concluido el usuario.