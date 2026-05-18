Así es el Parlamento andaluz que pronosticaron los lectores de El HuffPost: el resultado de la porra electoral, un sondeo imbatible

El HuffPost no es solo un medio que se lee: es un medio en el que se participa. Por esa razón, en los últimos días muchos artículos relacionados con las elecciones andaluzas del 17M animaban a los lectores a participar en nuestra porra electoral: un formulario en el que quien así lo quisiera podían repartir entre las distintas candidaturas el número de escaños que sospechaban o esperaban que conseguirían el pasado domingo.

El Parlamento de Andalucía cuenta con 109 asientos y por ello la mayoría absoluta se fija en los 55 escaños que el PP de Juanma Moreno no consiguió el 17 de mayo. Fue la gran sorpresa de la noche: los sondeos electorales daban por descontado que el PP revalidaría la absoluta y no dependería de Vox para formar un nuevo ejecutivo andaluz. La otra gran sorpresa de la noche fue la eclosión del nuevo andalucismo de Adelante.

Hay una tercera sorpresa que dejan las elecciones andaluzas para los lectores de El HuffPost. La porra electoral en la que han participado cientos de personas (si bien finalmente han sido 232 las respuestas válidas, es decir, aquellas que distribuían correctamente el número de escaños por candidatura hasta sumar los 109 asientos de la cámara) se ha convertido en el sondeo más pegado a lo que finalmente ha sucedido en las elecciones. Un sondeo imbatible.

En otras palabras: la porra de las elecciones andaluzas de El HuffPost elaborada entre la redacción y los lectores se ha acercado más que muchas empresas demoscópicas estos últimos días. Por ejemplo, al esperar que el PP no alcanzaría esa ansiada mayoría absoluta. La participación continúa, eso sí: ¿qué debería hacer el PSOE con los resultados electorales? Contesta a la encuesta a continuación:

Pulsa aquí si la encuesta no ha cargado correctamente.

Qué decían los lectores de El HuffPost que pasaría en las elecciones andaluzas

El resultado de las elecciones andaluzas oficial, con el 100% escrutado, ha sido el siguiente: el PP ha conseguido 53 escaños, mientras que el PSOE ha obtenido 28. Vox ha pasado a tener 15 parlamentarios, mientras que Adelante Andalucía suma ocho y Por Andalucía, la coalición de IU, Sumar y Podemos, se queda con cinco. En total, 109.

Y ese es justo el resultado que uno de los lectores de El HuffPost, que firmaba como niko, compartió en la porra: 53 parlamentarios del PP, 28 del PSOE, 15 de Vox, 8 de Adelante y 5 de Por Andalucía.

Es la única persona que ha clavado el resultado electoral. Y lo hizo con tiempo: envió su apuesta el pasado jueves 14. Otros usuarios se han quedado cerca. Una persona que firma como Malpica arrojó un resultado idéntico, con la salvedad de que le daba al PSOE 27 escaños (uno menos de los que han conseguido) y ese parlamentario perdido recaía en Vox, que hubiese pasado de tener cinco a tener seis asientos en la cámara andaluza.

Lo llamativo es que tanto si se busca la media como la mediana de las 232 respuestas válidas que han arrojado los lectores de El HuffPost, los resultados siguen siendo sorprendentemente similares a los que han acabado dando las urnas este 17 de mayo en Andalucía. Según la media de las 232 respuestas, el PP se queda con 50 escaños, el PSOE con 30, Vox con 14, Adelante con ocho y Por Andalucía con siete.

La mediana, por el contrario, es prácticamente clavada al resultado real: 53 escaños para el PP (como ha acabado siendo), 29 para el PSOE (uno más de los que finalmente ganó), 14 para Vox (un escaño menos de los que han ganado), seis para Adelante Andalucía (dos menos de los que ha ganado) y Por Andalucía otros seis (uno más de los que consiguieron). La porra electoral de El HuffPost ha demostrado ser un sondeo imbatible.