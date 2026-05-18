Martín Barreiro, meteorólogo de TVE, alerta del gran cambio que se espera esta semana: "Viene de forma muy contundente"

El tiempo no da tregua. La primavera está trayendo temperaturas inestables en toda España; tan pronto llueve, como hace calor o bajan las temperaturas de forma drástica. Sin embargo, la incertidumbre termina esta semana.

El meteorólogo de TVE Martín Barreiro ha pronosticado un incremento de las temperaturas muy notable para los próximos días: "De temperaturas de invierno de la semana pasada vamos a pasar directamente a lo más cálido del verano".

"Ese color anaranjado refleja el aire cálido", ha explicado el meteorólogo, informando así de la masa procedente del norte de África que traerá consigo la subida de temperaturas en la Península Ibérica.

"Vamos a pasar a valores cercanos a los 40 grados", ha asegurado este lunes en Directo al grano. Tras unas lluvias puntuales en la zona norte y este de la península, el calor llegará para quedarse a partir del miércoles.

Más de 30 grados en toda España

"El sol se impone y va a ser el elemento clave de esta subida de las temperaturas, ha explicado Martín Barreiro. En el programa de TVE ha afirmado que subirán las mínimas, pero también las máximas, sobre todo hacia mitad de semana.

En zonas como los valles del Guadalquivir se pueden alcanzar los 35 grados este miércoles. En zonas centrales, como Madrid, la máxima oscilará alrededor de los 30 grados. Y la cosa ira in crescendo a medida que avance la semana.

Lo peor llegará el viernes, cuando prácticamente en toda España se superarán los 30 grados de máxima. Un pronóstico nada halagüeño para los enemigos del calor, que ahora sí verán cómo las temperaturas se elevan hasta valores propios del verano.

En resumen, España vivirá una semana de transición hacia el verano, con un progresivo ascenso térmico que culminará en un ambiente claramente cálido, especialmente en el interior y el sur, mientras que el norte seguirá más contenido.