Preocupación por la salud de Sonia de Noruega: cancelaciones tras el Día Nacional en un momento delicado por Mette-Marit y Astrid de Noruega

Sonia de Noruega con la tiara de Esmeraldas en el 80º cumpleaños de Carlos Gustavo de Suecia en Estocolmo

Siguen los problemas de salud en la casa real noruega. Al margen del panorama judicial de Marius Borg Høiby, que el 15 de junio de 2026 conocerá su sentencia, varios miembros de la familia están lidiando con problemas de salud.

Por un lado está la princesa Mette-Marit, que padece una fibrosis pulmonar que ha empeorado tanto que va a necesitar un trasplante de pulmón y debe utilizar un respirador.

Mette-Marit de Noruega con un respirador en el Día Nacional de Noruega 2026 Per Ole Hagen/Getty Images

Por otro se encuentra la princesa Astrid, la royal más anciana del mundo a sus 94 años, que fue ingresada el 12 de mayo por una insuficiencia cardíaca y se le ha tenido que implantar un marcapasos.

Y por si fuera poco, la reina Sonia, habitualmente incombustible con casi 90 años, ha tenido que cancelar dos actos oficiales junto al rey Harald y al príncipe Haakon con los que agasajaban al presidente de La India por su estancia oficial en Noruega.

Mette-Marit de Noruega, sentada entre Haakon de Noruega y su hijo Sverre Magnus de Noruega en el Día Nacional 2026 Per Ole Hagen/Getty Images

Ante su ausencia, Se og Hør preguntó a palacio por el motivo por el que Sonia de Noruega había cancelado su agenda. La casa real respondió que se debió a un problema de salud: "Su Majestad la Reina ha cancelado su programa oficial de hoy debido a una fibrilación cardíaca. Por el momento, solo se verá afectado el programa de hoy".

Esto ha ocurrido tan solo un día después del Día Nacional, celebrado desde Sydney por la princesa Ingrid Alexandra, que vive allí, y por el resto de miembros de la casa real desde Noruega. Primero se vio a Haakon y Mette-Marit con su hijoc, que llevaba el traje tradicional que le regalaron por su 18º cumpleaños.

Los reyes Harald y Sonia de Noruega, los príncipes herederos Haakon y Mette-Marit de Noruega y su hijo Sverre Magnus en el balcón del palacio real de Oslo en el Día Nacional 2026 Per Ole Hagen/Getty Images

Llamó la atención que la princesa heredera tuvo que volver a llevar el respirador que necesita cada vez más y se mostró bastante cansada. Además de enfrentarse al escándalo por su amistad con Epstein, que le ha dejado muy tocada, y de ver a su hijo mayor juzgado y seguramente condenado, su salud está cada vez peor, por lo que sin duda atraviesa el peor momento de su vida.

Más tarde, los tres salieron al balcón del palacio real de OIso para el tradicional saludo junto a los reyes Harald y Sonia. En ese momento la reina estaba bien, pero pronto sufrió el problema de salud que le llevó a despejar su agenda al menos por un día.

Tres problemas de salud para Sonia de Noruega en poco más de un año

Si bien Sonia de Noruega, nacida en 1937, ha tenido siempre buena salud, en enero de 2025 tuvo que ser ingresada al sufrir una fibrilación auricular durante un viaje de esquí. Posteriormente se le tuvo que implantar un marcapasos.

La reina Sonia de Noruega en el balcón del palacio real de Oslo GTRES

Esa semana Santa fue llevada desde Sikkilsdalen hasta el Rikshospitalet de Oslo en un helicóptero por dificultades para respirar. Afortunadamente se recuperó y ha logrado evitar los problemas de salud hasta este nuevo percance en su salud cardíaca.

Más fuertes han sido los sustos de su cuñada Astrid y de su amiga Margarita de Dinamarca, ambas ingresadas por dolencias de corazón. La hermana del rey Harald fue internada por una insuficiencia cardíaca, mientras que la reina Margarita sufrió una angina de pecho por la que fue sometida a una angioplastia.