Alba Carrillo responde a lo último de José Manuel Soto con una simple frase que escocerá a muchos 

La modelo Alba Carrillo ha respondido con una sola frase, que a buen seguro escocerá a muchos, a las últimas palabras del cantante José Manuel Soto, que están dando mucho que hablar en las últimas horas.

En una entrevista en El Pespunte, el músico expresaba su admiración por Federico García Lorca, "un personaje" del que decía "que se ha manipulado con intereses políticos hasta la saciedad, hasta el punto de que la izquierda se ha apropiado de su figura y lo ha convertido en un mito de su causa".

"Sin embargo, si Lorca viviera hoy todo el mundo diría que es un facha", remataba. Alba Carrillo ha respondido con contundencia en un comentario en Instagram del programa de TVE Malas Lenguas.

"Y los de derechas se han adueñado de la bandera de España", ha avisado la modelo, que de inmediato ha comenzado a recibir 'me gusta'.

En la misma entrevista, José Manuel Soto también afirmaba que en los 80 había más libertad que ahora en España y ponía un ejemplo: "La vida de los ochenta era mucho más libre que la actual, más tolerante y no se hablaba tanto de política. Ahora no se puede decir guapa a una mujer, no se puede contar un chiste de nada, hay que tener muchísimo cuidado con todo".