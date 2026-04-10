Alba Moreno, la divulgadora científica que se ha volcado con Artemis II: "Es bonito sentir que todos estamos unidos por cuatro personas que van al medio de la nada en el Universo"

A sus 25 años, Alba Moreno se ha convertido en todo un referente en la divulgación científica en redes sociales. Con su cuenta @fisicamr —con casi un millón de seguidores en Instagram y casi 800.000 en TikTok— ha logrado conectar a los más jóvenes con un mundo tan complejo como el de la Física.

Su secreto es una forma cercana y sencilla de explicar conceptos engorrosos. Ahora, Moreno tiene una obsesión: la misión espacial Artemis II con la que la NASA ha regresado a la Luna (aunque aún sin pisarla) después de cinco décadas.

En sus redes, la creadora de contenido está resolviendo todas las dudas de sus seguidores sobre esta misión espacial que tanto hype ha creado entre los jóvenes. Moreno atiende a El HuffPost para explicar cómo está viviendo esta misión y cómo está siendo la respuesta de su audiencia ante este acontecimiento histórico.

- En tus redes estás a tope con toda la misión Artemis II, ¿qué ha supuesto para ti a nivel personal esta misión?

Un sueño. Toda persona que se dedique a la física sueña con vivir una misión espacial de estas dimensiones que es el regreso a la Luna después de más de medio siglo. Para mí ha sido una ilusión increíble. Siempre hablaba con mi abuelo y le decía tengo envidia porque tú has podido ver los Apolos y ver cómo llegaban a la Luna y yo no y pensaba que eso no lo iba a ver o lo iba a ver muy mayor y mira. Lo estoy viendo de jovencita y encima lo puedo explicar por redes sociales. Estoy loca.

- ¿Qué dirías que supone esta misión a nivel global?

Las misiones espaciales son un punto de unión para todas las personas. A todas las personas les guste o no, sean más aficionadas o no, sienten esa grandeza con el universo. Para mí es bonito sentir que todos estamos unidos por cuatro personas que están yendo al medio de la nada en el universo y pueden disfrutárselo. Es algo muy emocionante para todo el mundo.

- ¿Cómo de importante es la Luna?

La Luna es un laboratorio científico para nosotros. Podemos saber muchísimo del sistema solar, de la formación de satélites. Podemos estudiarla en profundidad pero si estamos allí y si podemos coger restos del satélite Para nosotros sería un laboratorio científico gigante increíble.

- ¿Cómo de importante esta misión?

Es importante porque a parte de ser el regreso a la Luna, el objetivo final que tiene es que para 2030 podamos establecer una base allí, como la Estación Espacial Internacional que tenemos dándole vueltas a la Tierra, y una futura lanzadera para ir a Marte, porque es más eficiente poder ir a Marte desde la Luna que desde la Tierra.

- Muchos dicen que todo esto ya sucedió en 1969, ¿qué diferencias hay?

En el 69 sí se pisó la Luna porque había una carrera geopolítica increíble, tenían unas circunstancias, y gracias al universo, ahora no tenemos. Desgraciadamente, en esos momentos, la prioridad no era la salud de los astronautas cosa que ahora sí se está haciendo. Artemis se divide en varias misiones, ahora estamos en la II, en la actual que ha sido un sobrevuelo lunar ha salido exitosa. Ya sabemos que la nave funciona y en próximas misiones vamos con la certeza de que podemos alunizar sin que suponga ningún riesgo.

"La Ciencia no es dios para que tú te la creas o no. La Ciencia es rigurosa"

- En la comida no nos entraba en la cabeza eso de que siempre vemos la misma cara de la Luna, ¿lo puedes explicar para los que somos de letras?

Siempre vemos la misma cara de la Luna porque tiene un movimiento muy interesante que se debe al hecho de que esté ligada gravitacionalmente con la tierra. Tú sabes que todo en el universo tiene dos movimientos principalmente: girar sobre sí mismo y el de girar alrededor de otra cosa. La Luna tarda lo mismo en girar sobre ella misma que en girar alrededor de la Tierra por eso siempre vemos la misma cara. Hay confusión entre la cara oculta de la Luna y la cara oscura.

- Hay también runrún porque muchos dicen que esto ya lo han hecho los chinos antes.

No estoy muy puesta en las misiones que han hecho ellos. Sí que es verdad que la importancia mediática que le dan los americanos a estas misiones es muy grande. También cuentan con la colaboración de la ESA (Agencia Espacial Europea) y con muchas asociaciones. Suelen ser misiones más grandes, más llamativas.

- ¿Cómo crees que influye el hecho de que ahora tengamos redes sociales?

Bien y mal. Bien porque la información corre mucho más rápido, podemos ver con más facilidad lo que está ocurriendo, nos enteramos al instante. El otro día la astronauta Cristina Koch subió una foto a Instagram. Ella viéndonos desde el espacio, la Tierra y lo subió ella a su Instagram. Me parece increíble que estén pudiendo usar las redes sociales. Lo malo es la de mitos y basura informativa que se puede difundir porque este tipo de misiones que son tan increíbles parece que hacen salir a estos negacionistas. Tiene su parte buena y su parte mala pero nosotros estamos en la buena.

- Hace poco entrevistamos a Jesús Calleja, que fue al espacio, y le decían que era todo mentira.

Nunca me suelo meter en ese tipo de debates porque los argumentos que ellos ofrecen no son válidos para las personas que nos dedicamos a la Ciencia. ¿Nosotros cómo demostramos las cosas? Con Matemáticas. No puedo poner al nivel la Ciencia, ni siquiera de pseudociencia ni de argumentos que son totalmente inventados. Por eso no suelo entrar en debates porque no creo que merezca la pena.

Alba Moreno durante la entrevista CARLOS GARCIA

- ¿Qué diferencias hay entre la exploración espacial con humanos y con máquinas? Parece que la de humanos es más cercana a la hora de comunicar.

A parte de que lo hace más humano, las personas tienen un papel fundamental en este tipo de misiones. En esta en concreto, siempre hemos visto la Luna desde satélites, desde las misiones Apolo, pero nunca un ojo humano había visto la parte oculta de la Luna. Sí que habíamos visto fotos mediante satélites pero los detalles a lo que nosotros podemos alcanzar con nuestros ojos no son los mismos que puede tener una cámara. Ellos tenían un papel importante en esos 40 minutos que se quedaron sin comunicación, la NASA dejó unas tareas de las cosas que tenían que fijarse de la superficie lunar y de la cara oculta. Son cosas que por mucho que tengamos máquinas y robots nunca va ser igual que describirlas por una persona que las está viendo en ese momento y que está formada en eso.

- ¿Qué es lo que más te ha sorprendido de esta misión Artemis II?

A mí todo. El uso de la mecánica orbital. El hecho de que estén yendo y volviendo de la Luna sin usar prácticamente propulsión de motor. Lo están haciendo con una trayectoria de retorno libre que se hace entendiendo muy bien las mecánicas y la gravedad. Me sorprende mucho que va a ser la reentrada, que va a ser uno de los momentos más críticos. Todo en la misión me apasiona.

- En tus redes has dicho que no quieres hablar de cuál puede ser el punto crítico hasta que no acabe la misión.

Literal. Mira que soy bastante escéptica y todo pero yo no voy a decir 'qué pasaría sí... hasta que no acabe. Cuando acabe respondo a todo tipo de escenarios que podrían ocurrir, pero de momento no.

- ¿Qué cosas de la Física estamos viendo en directo con esta misión?

El retorno libre es algo que se usó en un Apolo anterior que tuvieron un fallo en los motores y tuvieron que usar la tracción gravitatoria de la Tierra y la mecánica orbital para volver a salvo y es lo que se está usando en esta misión como primera opción. Utilizando estos tirones gravitatorios que nos da tanto la Tierra como la Luna somos capaces de trazar una trayectoria en forma de ocho al rededor de la Tierra, que giramos dos veces en torno a la Tierra, nos salimos disparados para la Luna, luego la Luna, otra vez, su atracción nos atraía y nos aceleró de vuelta la Tierra y ahora estamos volviendo a la Tierra.

- Como un chorro del Aqualandia.

Claro, total. Uno me tira otro te empuja.

- ¿Qué les dirías a aquellos que dicen que se invierte mucho dinero en este tipo de cosas y no se ocupan de los problemas de terrestres?

Siempre hay problemas. Siempre digo que el dinero debería estar invertido en todos sitios por igual pero es verdad que este tipo de misiones son importantes sobre todo a nivel tecnológico. Tenemos cosas en nuestro día a día gracias a misiones espaciales como el GPS, que funciona porque tenemos satélites en órbita y para eso hemos tenido que mandar cohetes al espacio. Incluso las camas viscolásticas, que es algo que todos nos gozamos de noche, eso se creó gracias a unos trajes de astronautas que se hicieron para absorber los impactos.

"Hay personas que no se creen que llegamos a la Luna o que se creen que la Tierra es plana pero que luego ponen su GPS para irse al supermercado, ¿y eso cómo funciona mi amor?"

- Hemos visto por ahí colarse un bote de Nutella, ¿qué te llevarías tú?

A mi perro Gloss. Que disfrute volando.

- En El HuffPost salimos a preguntar a la gente si serían capaces de subirse a esta nave Orion, ¿tú subirías?

Nunca digas nunca pero yo actualmente no sería capaz porque soy muy claustrofóbica. Soy muy sensible a los acelerones, me mareo muy rápido y los astronautas tienen que aguantar fuerzas de 4G. Cada uno tiene un espacio de un metro cuadrado, la nave es muy pequeña y reducida. Son diez días de misión. No podría, no sería capaz.

- ¿Qué opinión te merece el turismo espacial?

Es algo irremediable. Van a existir los viajes espaciales y el turismo espacial. Esto tarde o temprano se democratizará pero tengo ahí un poco de amor odio. Pienso que misiones como Blue Origin no valen para nada, lo siento. Te están subiendo a la parte más alta de la atmósfera en la que vas a sentir una gravedad cero unos diez segundos y luego vuelves y estás gastando millones de euros en ese tipo de cosas que puedes experimentar también en un avión, de estos especiales y no contaminan tanto ni son tan dañinos. Siento que tarde o temprano va a pasar pero siempre defiendo el hecho de que todas las misiones que hagamos al espacio sean para hacer Ciencia y no sean, de momento, de diversión. Cuando todo vaya mejor y todo esté más solucionado en la Tierra sí compartiré el hecho de que hagamos unas vacaciones a Marte o a la Luna. De momento hay cosas más importantes como hacer Ciencia y no pasárselo bien solamente.

- Has hecho un blog diario de la misión Artemis, ¿qué es lo que más te ha sorprendido de los comentarios de la gente?

He visto mucha polarización en los comentarios. He visto gente que se la está gozando y que están súper ilusionadas y luego otras que no se creen nada. Hay personas que no se creen que fuimos a la Luna, que no se creen que ahora estemos en la Luna. Ese argumento de que no llegamos a la Luna en el 69 está súper extendido, es algo que yo no era consciente. Después de esta misión qué hago con lo ilusionada que yo estaba, me voy a tener que poner a desmentir bulos de eso.

- Neil deGrasse Tyson definió a los negacionistas de la llegada a la Luna como "desconectados intelectual y emocionalmente de la civilización". Parece una bonita forma de definirlos.

Pues sí, estoy totalmente de acuerdo. El hecho de esa constancia de tener que ponerlo todo en duda, de querer formar parte de otro colectivo. Mira... yo te compro, porque soy la primera que hace preguntas de todo y entiendo que tú tengas preguntas. Puedes cuestionarte las cosas siempre y cuando te formes y te informes bien de lo que te estás preguntando, cosa que la mayoría de personas que niegan este tipo de argumentos no hacen. Está bien que tú te preguntes cosas, aunque sean las más básicas, que tú preguntes por qué piensas que la Tierra es redonda pero infórmate, fórmate y verás el camino que básicamente es el científico. La Ciencia no es dios para que tú te la creas o no. La Ciencia es rigurosa, está basada en cosas de nuestro día a día. Si la Ciencia no existiese no podría estar haciendo esta entrevista, este vídeo no lo vería nadie y no podrías ni irte con el coche y poner el GPS. Hay personas que no se creen que llegamos a la Luna o que se creen que la Tierra es plana pero que luego ponen su GPS para irse al supermercado, ¿y eso cómo funciona mi amor?

- Estáis resolviendo preguntas que se respondieron en el año 1500.

Claro. Mi amor yo te lo repito pero coño, créeme.

- Ahora la Inteligencia Artificial también da alas a los negacionistas. Todo es IA.

Hay páginas que te dicen si una foto está hecha con Inteligencia Artificial o no. La Inteligencia Artificial se puede usar para muchísimas cosas pero hemos estado viendo la nave Orion desde telescopios desde la Tierra. Si alguien tiene un telescopio que calibre bien y la busque porque la puede ver. Son cosas que no se pueden llegar a cuestionar que sean Inteligencia Artificial.

- ¿Qué le preguntarías a los integrantes de la Artemis II?

El otro día soñé que tenían que hablar con ellos y decía qué les digo. Qué buena pregunta. Lo primero, ¿qué sintieron en esos 40 minutos sin comunicaciones? Esos minutos de puro silencio que estaban solos en el espacio y también cómo se sienten ellos mismos. Para mí son héroes. Para mí los astronautas que salen al espacio y dan la vida por estas misiones son superhéroes. Saber cómo se siente una persona que para mí es tan referente.

- Después de ese momento de 40 minutos de silencio te toca volver a la Tierra e ir al Carrefour a hacer la compra.

Claro es como amor, esa dualidad de vida no la entiendo. Hay vídeos de astronautas que llegan a la Tierra y lo mismo están hablando y sueltan esto pensando que se va a quedar flotando, les quedan secuelas por estar sin gravedad.