Alberto Chicote despeja todas las dudas sobre lo que suele hacer al inicio de cada programa de 'Pesadilla en la cocina'

El cocinero Alberto Chicote ha ofrecido una larga entrevista al conocido podcast Tengo un plan en la que ha hablado de muchos temas, pero también de lo que se suele encontrar en cada programa de Pesadilla en la cocina.

Al ser preguntado por ello, ha reconocido que "ahí pasan mil millones de cosas". "Lo de Pesadilla es una cosa increíble. Llevamos ciento y pico programas hechos y cada vez que te plantas para grabar el siguiente, es una incógnita. Nunca sabes qué va a pasar", ha detallado.

Chicote ha confesado que fue a partir de la segunda o tercera temporada cuando le cogieron "el tranquillo a cómo teníamos que hacer las cosas". "Porque en la primera temporada, estas como, ‘vamos a ver qué pasa’. En la segunda, me dijo el equipo, ‘Oye, Alberto, igual sería mejor que supieses algo más del restaurante al que vamos’. Hicimos tres, sabiendo algo más y dijimos, no. Hay que hacerlo a las bravas", ha confesado.

"Cuando tú ves un capítulo de Pesadilla y ves que voy por la calle, abro la puerta y me voy para adentro, esa es la primera vez que entro en el chiringuito. Cuando pregunto por Miguel Ángel, es que no sé quién es Miguel Ángel. Eso sí me lo dicen, que pregunte por él, no me puedo andar inventando nombres", ha señalado.

También le han preguntado cuál ha sido el que más le ha marcado y la respuesta que ha dado ha sido bastante sorprendente. "Son duros casi todos. Pero fíjate, son duros no de un modo especial por algo en particular, sino porque enfrentarte al decaimiento, el desánimo, la inanición, la falta de interés, los brazos caídos, eso es lo más duro de todo", ha razonado.

"El decir y cómo me las apaño para lograr que este hombre o esta mujer entienda que tiene que cambiar esa manera de ver las cosas", ha razonado, antes de mandar un mensaje contundente. "Una de las cosas que más me preocupan es que cada vez veo más de esto. No solamente en restaurantes. Lo veo muy en general. Falta de ánimo, falta de espíritu", ha añadido.

"Me revuelvo ante que tu vida sea mejor cuantas menos cosas hagas. No lo entiendo. A mí que me digan que tengo que trabajar menos es la peor noticia del mundo. No digo que sea igual para todo el mundo, ojo. Pero a mí, que disfruto de lo mío, que he encontrado dos trabajos donde me lo paso de cine, que me digas ahora que no voy a grabar una temporada más de Pesadilla, para mí sería una grandísima putada", ha expuesto.