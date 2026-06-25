Anna, británica en Barcelona: "Prefiero seguir viviendo aquí por razones muy específicas, no por lo típico"

La creadora de contenido británica Anna lleva ya un buen tiempo viviendo en Barcelona y ha publicado un vídeo en su perfil oficial de TikTok (@annainbarcelona), en el que acumula más de 150.000 seguidores (y subiendo), en el que explica por qué prefiere seguir viviendo en España. Y lo ha hecho con razones "muy específicas", sin mencionar "lo típico".

"Son diferencias ultraespecíficas y tontas por las que prefiero vivir en Barcelona que en Reino Unido, llevo tres años aquí y la primera cosa son las persianas", ha expresado al principio del vídeo, que ha acumulado miles de visitas y decenas de respuestas.

Según ha contado Anna, en Reino Unido no existen las persianas o, en su caso específico, no las ha visto. "Son lo mejor, puedes dormir sin saber qué hora es, puedes llegar a casa a las seis de la mañana y dormir con las persianas cerradas", ha destacado.

"En España puedes dormir sin saber qué hora es" Anna, británica en Barcelona.

También ha puesto en valor las cañas de cerveza, porque el tamaño de las pintas en Reino Unido le parece muy exagerado, sobre todo porque se calientan demasiado rápido y no le da tiempo a acabar de bebérsela.

"¿Por qué en Reino Unido te sirven una pinta enorme que se pone caliente en dos minutos? Que no puedo beber tan rápido. Aquí te sirven tu cañita, es perfecto, se queda así fría, ¡me encanta!", ha expresado la joven.

No se puede olvidar que se ha enamorado del zumo de naranja natural que ofrecen algunos supermercados, directo de una máquina que exprime las naranjas, como es el caso de Mercadona o Lidl, principalmente. En cuanto a reacciones, un joven catalán le ha recomendado que no se quede con "detalles absurdos".

"Ve a la esencia de las cosas: su cultura, su historia, el carácter de la gente, los paisajes...", ha señalado dicho usuario, bajo el nombre de @Diogenesparadoxal.