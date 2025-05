Albiol enseña sin tapujos su lado más disfrutón y bailongo en las 'Festes de Maig' de Badalona

El alcalde de Badalona por el Partido Popular, Xavier García Albiol (@albiol_xg), ha subido un vídeo a su cuenta de TikTok mostrando su lado más disfrutón bailando en las conocidas 'Festes de Maig' de Badalona.

"Sacrificándome en las Fiestas de Badalona", ha sido el irónico mensaje que ha publicado el edil justo antes de adjuntar el vídeo en el que se le ve divirtiéndose y derrochando naturalidad en las fiestas de su ciudad.

Así, el mediático alcalde no ha dudado en grabarse dándolo todo como el que más en uno de los conciertos programados para las fiestas, rodeado de sus convecinos como un ciudadano más.

Y como no podía ser de otra manera, el vídeo del alcalde de Badalona no ha pasado para nada desapercibido, superando ya más de 856.000 visualizaciones, 38.000 me gustas y 1.780 comentarios.

"A esa edad son tremendos"; "Quiero a este hombre presidente de España"; "Tú como yo Albiol, con menos ritmo que una gotera"; "Olé esos pasos prohibidos", han comentado algunos usuarios.