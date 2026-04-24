Piden a Juanma Moreno una recomendación literaria y el libro que él propone da mucho que hablar

Este jueves 23 de abril fue el día de Aragón y Castilla y León, pero también el Día del libro y las recomendaciones literarias llegaron desde todos los rincones. Desde El HuffPost hicimos este vídeo encadenado para aconsejar a nuestros lectores nuestras publicaciones de cabecera, pero no fuimos los únicos.

El Correo de Andalucía, aprovechando la campaña de cara a las próximas elecciones autonómicas del próximo 17 de mayo, pidió a los diferentes candidatos que hicieran un vídeo con una recomendación literaria. La que más ha llamado la atención ha sido la del presidente y candidato por el PP, Juanma Moreno Bonilla.

El dirigente 'popular' destacó el libro de Juan del Val Vera, una historia de amor, último ganador del Premio Planeta. "Es una historia que te va a atrapar y algo muy interesante es que transcurre en la ciudad de Sevilla y todo aquel que la conoce va a reconocer en sus pasajes y en sus historias a esa bonita ciudad universal que es la ciudad de Sevilla".

Aunque este fue el que más llamó la atención, el resto de candidatos también enviaron sus propuestas. Por ejemplo, la socialista María Jesús Montero recomendó Breviario de la dignidad humana, de Albert Camus, que contó que se lo había dicho su madre, aunque también dio una segunda publicación al confesar que quería leerse La mejor edad, el nuevo libro de Luis García Montero.

Por su parte, Manuel Gavira, de Vox, recomendó Oráculo manual y arte de la prudencia, de Baltasar Gracián, mientras que el candidato de Por Andalucía, Antonio Maíllo, propuso La compasión en un mundo injusto, de Juan José Tamayo, y el representante de Adelante Andalucía, José Ignacio García, destacó El lugar, de Annie Ernaux.

Comentarios a la recomendación de Moreno Bonilla

En Instagram, El correo de Andalucía ha compartido un vídeo con estas recomendaciones de los distintos candidatos, pero el que más foco se ha llevado ha sido Moreno Bonilla, que ha recibido mensajes como estos: