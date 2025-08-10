Alfonso Reyes se pronuncia sobre el gran debate que ha surgido tras el incendio en la Mezquita de Córdoba

El exjugador de baloncesto, Alfonso Reyes, ha publicado dos frases en la red social X para pronunciarse sobre el debate que ha surgido tras el incendio que ha afectado a unos 25 metros cuadrados de la Mezquita de Córdoba.

Las llamas provocaron el colapso del techo de una de las capillas de la zona en la que se originó el fuego, la de la Anunciación, aunque todo surgió en la capilla 37, en la que estaban almacenadas las barredoras eléctricas y otros materiales de limpieza.

Tras revisar los daños, los bomberos aseguraron que la tercera capilla más afectada es la denominada San Nicolás de Bari, aunque hay otras zonas donde también son visibles los efectos del incendio.

Pero ha habido un importante debate sobre el histórico monumento cordobés, Patrimonio Mundial de la Unesco en 1984. Oficialmente, aparece como Mezquita-Catedral de Córdoba, pero hay mucha gente que siempre la ha conocido solo como Mezquita de Córdoba.

Tras el debate, Alfonso Reyes no ha dudado en posicionarse y dejar claro que él siempre lo ha hecho de la segunda forma: "En Córdoba siempre se ha dicho Mezquita. Por si sirve de algo".