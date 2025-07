Alfredo Duro dice que no se ha enterado bien sobre el caso Montoro pero lanza una pregunta demoledora

El periodista deportivo y tertuliano de El Chiringuito Alfredo Duro se ha sumado a las reacciones tras la imputación del exministro de Hacienda, Cristóbal Montoro. Este domingo, además, se ha sabido que el juez le atribuye un "rol nuclear" en la trama acusada de reformar leyes en beneficio de empresas, a cambio de dinero.

El juez señala que Montoro, que fue ministro de Hacienda entre 2000 y 2004 con José María Aznar y entre 2011 y 2018 con Mariano Rajoy, era la "autoridad" que aseguraba una "ganancia cierta" a su despacho, Equipo Económico, "abusando" de su poder.

El exministro se dio de baja el pasado jueves como afiliado del PP al trascender su imputación y la de su equipo en una causa que desde 2018 investigaba en secreto el titular del juzgado de instrucción número 2 de Tarragona por cohecho, fraude, prevaricación, tráfico de influencias, negociaciones prohibidas, corrupción en los negocios y falsedad documental.

Alfredo Duro ha escrito este domingo en su cuenta de la red social X que está de vacaciones y no se ha enterado bien pero, a continuación, ha lanzado una pregunta demoledora.

"¿Es verdad que un tal Montoro, ex ministro de Hacienda, está siendo investigado por una trama de corrupción de la que se favorecían grandes empresas y todavía no hay nadie en prisión preventiva? Miradlo bien porque no se puede creer!", ha escrito en la red social, donde la publicación acumula más de 2.000 me gusta.