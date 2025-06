Algunos se llevan las manos a la cabeza al ver que Lucas, de ‘OT’, trabaja de camarero: Íñigo, de Gran Hermano, lanza este potentísimo mensaje

Íñigo, el exconcursante de la primera edición de Gran Hermano, ha opinado en su perfil de TikTok @chachiteacher de todos los comentarios que se han producido después de que se viralizara que Lucas Curotto, quinto finalista de OT 2023, estaba trabajando de camarero en un bar.

"Uno tiene que salir adelante, tiene que seguir viviendo. Me vi en un momento en el que dije que con la música solamente no podía, así que había que trabajar y buscarse la vida", afirmó el joven ante la avalancha de mensajes, explicando que de esta forma compagina ambos oficios y se puede pagar el alquiler.

El exconcursante de GH ha reaccionado con el siguiente mensaje: "La gente se echa las manos a la cabeza después de ver que Lucas, de Operación Triunfo, está trabajando de camarero. ¿Qué más da que sea camarero? Es como aquella vez que me pongo en la biblioteca, me pongo a estudiar y me dicen 'Dios mío, Íñigo, de Gran Hermano, se ha metido en la biblioteca a estudiar... el fin del mundo'".

"Decimos los que han llegado al éxito porque salen en la televisión y es que asociamos el éxito con la televisión, pero el éxito se basa en unos objetivos y unas metas que se marca uno mismo. Hemos pasado por la televisión, vale, pero eso no quiere decir que tengamos que vivir de la televisión", ha argumentado.

Finalmente, ha acabado diciendo que "es verdad que hemos creado una fiebre por ser colaboradores, por estar en la televisión, por quedarnos enganchados, pero el que triunfa en la tele no es la persona que tiene más éxito".

"Así que dejémonos de gilipolleces, de que si Lucas trabaja de camarero, de que si este trabaja en el Zara o de que si este trabaja en el McDonald's, es que somos subnormales al pensar todo esto", ha zanjado.