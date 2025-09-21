Un lío de altos vuelos: los ciberataques se convierten en el principal talón de Aquiles de los aeropuertos

Las largas colas que se están produciendo en varios aeropuertos europeos en las últimas horas vuelven a poner de manifiesto que los tiempos están cambiando y que los ciberataques se han convertido en el principal talón de Aquiles de los aeródromos.

Este tipo de escenas que hoy se repiten en los aeropuertos de Bruselas (Bélgica), de Heathrow, en Londres, y en el de Berlín-Brandeburgo, en Alemania eran impensables hasta hace unos años, salvo por una huelga de personal.

Pero el ciberataque de este viernes sigue generando un lío de altos vuelos. Por poner un ejemplo, el aeropuerto de Bruselas sigue sufriendo alteraciones del tráfico aéreo y ya se han tenido que cancelar 44 vuelos de las 257 salidas previstas y otros 28 vuelos de llegada.

Según ha explicado a los medios locales la portavoz del aeropuerto de Bruselas, Ihsane Chioua Lekhli, el aeródromo de la capital belga también ha tenido que redirigir a otros seis vuelos a otros aeródromos.

Fuentes de Aena han explicado a EFE que los aeropuertos españoles están operando con normalidad y sin ninguna incidencia. Aunque sí ha habido algunas demoras y cancelaciones puntuales, fuentes de Iberia también ha asegurado a EFE que no les consta que sea por el ciberataque, sino que hay restricciones por meteorología adversa en algunos puntos, lo que está afectando a la operación.

Personas esperando en el aeropuerto de Heathrow. PA Images via Getty Images

Los ciberataques se multiplican por siete

El aumento de ciberataques a aeropuertos está claro. Según los datos publicados por Thales en uno de sus últimos informes, estos hechos se han multiplicado por siete (+600%) en el sector de la aviación en un año.

Tras usar los datos de inteligencia de mercado y análisis de incidentes, su análisis refleja que los agentes del sector aeroespacial se han convertido en estos últimos años en los principales objetivos de los ciberataques. Todo tiene que ver con el objetivo de los ciberdelincuentes, ya que están motivados por factores que incluyen ganancias financieras, agendas ideológicas y operaciones de influencia.

Desde Thales cifra que entre enero de 2024 y abril de 2025 se registraron un total de 27 ataques en todo el mundo. En ellos, llegaron a participar hasta 22 grupos de ransomware (secuestro de datos) diferentes.

Problemas en la facturación

El presunto ciberataque sabía dónde hacer daño. El ataque informático ha ido, directamente, a los mostradores de facturación, afectando al proveedor de servicios externos especializado en el procesamiento de datos en el sector de la aeronáutica Collins Aerospace, filial del grupo estadounidense de defensa RTX (anteriormente conocido como Raytheon).

Una situación que ha obligado a desplegar más trabajadores para tratar de solventar las largas colas en los mostradores de facturación, haciendo que las operaciones de check-in y embarque se estén haciendo de forma manual.

Unas alteraciones que están previstas que se prolonguen durante las próximas horas. Aunque se desconoce todavía si podrá solventar el grave incidente antes de los vuelos de este lunes.

Un sobreesfuerzo del personal

Al igual que en Bruselas, el aeropuerto de Berlín también se ha visto obligado a emplear más personal para intentar minimizar un impacto que no ha dejado de crecer a lo largo del fin de semana.

En el caso del aeródromo alemán, la empresa responsable ha asegurado a EFE que es posible que haya "algunos problemas" durante los procesos de facturación, porque también deben hacerse de forma manual.

"Los procesos desde el mediodía del sábado se estabilizaron, y ahora tenemos una situación relativamente tranquila y fluida para el check in, algunas aerolíneas usan ahora material añadido para realizarlo", han explicado desde la compañía Flughafen Berlin Brandenburg GmbH.

El miedo está en los ecos de la maratón de Berlín. Decenas de miles de aficionados, llegados de todas las partes del mundo, tienen previsto volver a sus casas a partir de este domingo por la tarde. Eso podría complicar más la situación de largas colas.

El Aeropuerto de Heathrow, en Londres, también ha afirmado que "la gran mayoría de vuelos" han seguido operando pese a las incidencias, aunque también ha exhortado a los viajeros a realizar comprobaciones y a no llegar con demasiadas horas de margen para evitar colapsos.

