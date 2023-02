Almeida responde a este tuit de Rita Maestre golpeando el atril y ella replica rápido en Twitter

Rita Maestre, portavoz de Más Madrid en el Ayuntamiento de la capital, ha respondido rápidamente a través de Twitter a unas palabras que le ha dedicado el alcalde de la ciudad, José Luis Martínez-Almeida.

"Felicité a su portavoz, muy sinceramente y me alegré mucho de que haya ya nacido su hija, pero dígale que en Twitter no conviene manipular en relación a la sanidad. Y que mintió abiertamente diciendo que no había podido acceder a una cita con la matrona, cuando, como quedó acreditado, del hospital salió con las citas paras la matrona", ha afirmado el dirigente del PP golpeando el atril.

"Dígale que no mienta desde casa y que, cuando vuelva al pleno, no mienta desde el pleno", ha añadido después de que Maestre publicase un tuit con un pantallazo en el que se veía que la primera fecha disponible para que le viera una matrona era el día 17 de marzo.

"Me tendría que revisar una matrona esta misma semana después del parto, pero es imposible. La primera cita disponible es dentro de tres semanas", se quejó la política.

Y añadió: "La sanidad pública en Madrid está saturada por falta de recursos. La arrogancia del PP está destruyendo nuestra salud".

Ahora, Maestre ha respondido a Almeida: "Que una cuenta de twitter mienta es desgraciadamente una práctica habitual. Que Almeida se haga eco de una mentira en el pleno estando yo de baja es terriblemente patético".

Y ha añadido: "Estoy alucinando con que me diga, a mi, si tenía o no cita con la matrona. Pero qué nivel de manipulación de la realidad. Ojalá todo ese esfuerzo lo dedicara a mejorar la sanidad pública, en vez de a las fake news".