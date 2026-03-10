Un pizzero español compara la pizzería más cara y la más barata de Nápoles: "Lo simple es siempre lo mejor y también lo más difícil"

Nápoles es uno de esos lugares donde la comida no es solo comida. Es tradición, identidad y orgullo. Y pocas cosas representan mejor esa cultura que la pizza.

Hasta allí se ha desplazado un pizzero español que ha decidido hacer una prueba muy concreta: comparar la pizzería más cara de la ciudad con una de las más baratas para comprobar si el precio realmente marca la diferencia.

La experiencia, grabada en vídeo, acaba dejando una reflexión que resume toda la filosofía de la pizza napolitana: "Lo simple es siempre lo mejor y también lo más difícil".

Empezar por lo esencial

En su recorrido por Nápoles, el pizzero decide empezar con lo más clásico posible: una pizza margarita. Para él, no hay mejor forma de evaluar una pizzería. Y explica por qué. "La clásica", dice antes de probarla. "Tomate San Marzano sin sal, mozzarella de búfala y albahaca".

Tres ingredientes. Nada más. La pizza margarita es probablemente la receta más sencilla de toda la tradición napolitana, pero también la más exigente. Cuando hay tan pocos ingredientes, cualquier detalle importa: la calidad del tomate, el punto de la masa, el horno, el equilibrio de sabores.

Por eso muchos pizzeros la consideran el verdadero examen.

La importancia de los ingredientes

Mientras analiza la pizza, el pizzero destaca algo que para él marca la diferencia: el origen de los productos. Habla de ingredientes "kilómetro cero", especialmente del orégano y la albahaca. En Nápoles, explica, muchos locales trabajan con productos muy cercanos al territorio.

Ese vínculo con el entorno es una parte esencial de la cocina local. No se trata de inventar recetas complicadas, sino de sacar el máximo partido a ingredientes sencillos. "Muy buena", comenta tras probar la margarita.

La otra cara: la pizza más barata

Después de esa primera experiencia, el vídeo cambia de escenario. El plan es visitar una de las pizzerías más baratas de Nápoles para ver cómo cambia la experiencia. El propio pizzero reconoce que el contraste puede ser grande. "No sabemos si será buena o no", dice antes de probarla.

Allí se encuentra con otro estilo de pizza que también se ha popularizado en la ciudad: la pizza en "ruoto", una variante que se cocina directamente en un recipiente metálico. Según explica, esta técnica tiene una ventaja clara: es mucho más sencilla de preparar.

La masa se estira dentro del molde, se añaden los ingredientes y se introduce en el horno. Al pasar más tiempo dentro, el resultado es una pizza más crujiente. "Si no tienes ni idea de hacer pizzas y quieres empezar, es mucho más fácil", comenta.

Sorpresa en el resultado

Cuando finalmente la prueba, el pizzero reconoce que no esperaba demasiado… pero el resultado le sorprende. "Está bastante buena", admite. De hecho, dice que los sabores le recuerdan bastante a una pizza que él mismo prepara en su pizzería. La masa crujiente, el equilibrio de ingredientes y el sabor del orégano hacen que la experiencia sea mejor de lo esperado.

La lección de Nápoles

Tras comparar ambas pizzas, el pizzero llega a una conclusión bastante clara. No es el precio lo que define la calidad de una pizza. Tampoco la cantidad de ingredientes ni la creatividad. En Nápoles, donde la pizza forma parte de la cultura diaria, la clave sigue siendo la misma desde hace décadas: dominar lo básico.

Porque, como resume él mismo mientras termina la degustación, hacer algo simple puede ser lo más complicado de todo. Y en el caso de la pizza napolitana, esa simplicidad es precisamente lo que la ha convertido en una de las comidas más famosas del mundo.