José Abellán, cardiólogo: "La levadura roja de arroz, que baja el colesterol, es una estatina"

Las estatinas reducen el colesterol LDL (conocido como “malo”) y el riesgo de eventos cardiovasculares, y en ciertos casos son la mejor opción. Esto es lo explica el cardiógo José Abellán en su canal de Youtube. "No obstante", añade, "para quienes no tienen una indicación médica directa o desean evitarlas, existen alternativas naturales respaldadas por evidencia científica".

Y es que "el impacto de la alimentación y del ejercicio físico en la reducción del colesterol es comparable al de las estatinas más potentes, pero sin sus efectos secundarios”, insiste este médico.

Pero, ante todo, José Abellán dice que quiere resaltar la importancia de los hábitos saludables en el control del colesterol, incluso por encima de algunos medicamentos: “Una alimentación basada en plantas y el ejercicio aeróbico regular no solo mejoran el nivel de colesterol más que los fármacos, sino también su calidad, sin efectos secundarios”, asegura el especialista, matizando que las estatinas son eficaces, pero no siempre necesarias.

Entre las opciones más eficaces que Abellán recalca están la dieta rica en fibra soluble, capaz de reducir el colesterol LDL hasta en un 25% como se demuestra en este estudio, y la berberina, un compuesto natural con un mecanismo de acción similar al de ciertos fármacos inyectables.

También menciona Abellán los esteroles vegetales, que bloquean la absorción del colesterol en el intestino, y la levadura roja de arroz, cuya monacolina K actúa como una estatina natural con una eficacia del 15-20%. “El mensaje no es rechazar los tratamientos médicos necesarios, sino conocer que hay herramientas muy potentes en nuestra vida diaria”, apunta promoviendo una alimentación saludable y una actividad física diaria. “No hay pastilla o suplemento que consiga eso”, insiste este especialista.

Y es que la levadura de arroz rojo es un producto natural obtenido al fermentar arroz blanco con el hongo Monascus purpureus, utilizado tradicionalmente en China y hoy popular como dice este experto como suplemento para reducir el colesterol "malo" (LDL) y los triglicéridos. Esta levadura contiene monacolina K, un compuesto que actúa de forma similar a las estatinas farmacéuticas.

Aunque siempre es recomendable consultar a un médico antes de tomarlo, especialmente si la dosis diaria de monacolina es alta, ya que puede tener efectos secundarios similares a las estatinas. La monacolina K lo que hace es inhibir la enzima responsable de la síntesis de colesterol en el hígado. Pero también, el casos puntuales, puede producir efectos secundarios como malestar abdominal, ardor de estómago, gases, dolores de cabeza y mareos. De ahí lo de consultar antes a tu especialista.