Una mujer no puede montar en el avión con su perro y decide abandonarlo en el aeropuerto: "Está a salvo en un hogar de acogida"

Viajar con mascotas es cada vez más habitual, pero también exige cumplir normas estrictas para garantizar la seguridad y el bienestar de los animales durante el vuelo. Documentación, transportines adecuados o certificaciones específicas son algunos de los requisitos que las aerolíneas exigen antes de permitir el embarque. Cuando estos trámites no se completan, la situación puede derivar en problemas inesperados.

Esto fue lo que ocurrió recientemente en el Aeropuerto Internacional Harry Reid de Las Vegas, en Estados Unidos, donde una mujer decidió abandonar a su perro tras no poder subir con él al avión. Lo dejó atado cerca de un mostrador de facturación antes de dirigirse de nuevo a la puerta de embarque para intentar tomar su vuelo. El animal fue encontrado poco después por el personal del aeropuerto, que avisó a la policía.

El incidente ocurrió el 2 de febrero, cuando alrededor de las 23:30 horas los agentes del Departamento de Policía Metropolitana de Las Vegas (LVMPD) respondieron a un reporte de un perro de aproximadamente dos años atado cerca de un mostrador de facturación de JetBlue. Al poco después de irse su dueña, el animal fue recogido por el personal del aeropuerto y entregado a una organización de rescate.

Un caso de abandono animal

Según la versión oficial recogida por People, la mujer intentó embarcar con el perro alegando que se trataba de un animal de servicio, pero el personal de la aerolínea le informó que debía completar cierta documentación online requerida para reconocer al animal. Al no hacerlo, le fue denegado el pase de abordar. La pasajera, pese a ello, volvió al mostrador, ató al perro a un poste metálico y se dirigió a la puerta de embarque sin la mascota.

Los agentes acudieron al lugar tras la llamada del personal y, según las imágenes difundidas por la institución, localizaron y detuvieron a la mujer poco después. "Cuando se le preguntó por qué había abandonado al perro, declaró que la aerolínea no le permitía viajar con él y que el perro tenía un dispositivo de rastreo, insinuando que era aceptable dejarlo y que regresaría a por él", explicaron las autoridades locales.

Durante su detención, los agentes relataron que la detenida se mostró hostil, por lo que fue imputada por abandono animal y por resistencia al arresto. “El perro está a salvo en un hogar de acogida y pronto será ubicado en un nuevo hogar amoroso”, explicaron. Tras su periodo obligatorio de retención de 10 días, su dueña nunca acudió a reclamar a su mascota, por lo que finalmente quedó bajo custodia de la organización.

La historia del perro, renombrado JetBlue por quienes lo atendieron, se viralizó y recibió miles de solicitudes de adopción. Finalmente, y tras cumplirse los plazos legales sin que la propietaria reclamara al animal, el perro fue adoptado por uno de los oficiales que participó en su rescate. Desde la policía se aprovechó el caso para recordar que abandonar un animal es un delito y para insistir en la importancia de la tenencia responsable de mascotas.