Una astrónoma va a dos colegios y los regalos que recibe son de esos detalles que merecen la pena

No es el primer ejemplo en recibir este tipo de regalos y agradecimientos en visitas escolares ni tampoco va a ser el último, pero como siempre que ocurre son momentos especiales y bonitos que merecen ser contados.

La astrónoma, astrofísica y divulgadora de contenido Beatriz Varona ha compartido en su perfil de X los regalos que ha recibido de estudiantes tras visitar dos colegios de educación infantil y primaria de Cantabria.

"Regalitos que me hacen en los coles a los que vamos… así da gusto trabajar. Gracias de corazón a los alumnos y profesores del CEIP Flavio San Román (Bárcena de Cicero) y del CEIP Manuel Cacicedo (San Román de la Llanilla) por estos detalles tan bonitos", ha contado.

En primer lugar, en el vídeo que ha difundido, se ve una taza personalizada con el nombre CEIP Flavio San Román y una paleta de pintura con el nombre del pueblo Cicero. También le han hecho tres dibujos: uno de un planeta con su anillo, otro de un cohete y un astronauta llegando a un planeta y el último de un satélite.

Otros agradecimientos que triunfaron

El profesor Toni García Arias, uno de los mejores del mundo y director del colegio Joaquín Carrión, situado en el municipio murciano de San Javier, ya mostró en su día la carta que le había escrito una alumna extranjera para destacar el trabajo que había hecho con ella.

"Hay cartas que se guardan en el corazón. Que una alumna diga que ayudé a crear sonrisas en el colegio confirma mi propósito como director: mejorar la convivencia, construir un centro seguro y hacer que los niños vengan felices a aprender", aseguró García Arias.

En esa carta, tras hablar del colegio, la alumna escribió lo siguiente: "Le doy las gracias a los profesores y a Toni, el más importante, el que crea sonrisas en este colegio y el jefe de estudios. Todos las cosas que nos ha enseñado, a leer, escribir, dibujar son demasiadas cosas".

"Los alumnos del colegio Joaquín Carrión Valverde tienen a todos los profesores en su corazón. Los niños tendremos un futuro bello y hermoso y vamos a sentir las cosas que nos han hecho sentir nuestros profesores. Os amo mucho, colegio", remató.