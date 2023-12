Alucina al enterarse de todo lo que implica el secreto de confesión: "No me lo saco de la cabeza"

"Estoy flipando", ha escrito la tiktoker @itscristinaolmedo al enterarse de una curiosidad que ha escuchado en el podcast de Violeta García sobre Derecho. "Hay una cosa que no me la saco de la cabeza", ha proseguido.

NUEVA APP EL HUFFPOST Sigue todo lo que te interesa. Descárgate la app. DESCARGAR YA

"Las personas que van a misa también se confiesan al cura y los curas tienen un secreto de confesión que no pueden romper. Si tú le cuentas que le has pegado una bofetada a tu padre pues el cura no se lo puede contar a toda la peña", ha señalado antes de explicar el dato concreto que desconocía.

Si una persona mata a otra y va a confesarse al cura, éste no puede ir a la policía y decir "me he enterado de que tal...". "Y está todo en las noticias tal, en plan, por favor, si tenéis información ayudad, no encontramos a esta persona. Y el cura se tiene que callar porque sino el cura va a la cárcel porque se ha enterado mediante la confesión y él, obviamente, tiene que cumplir el secreto de confesión", ha contado con un "qué fuerte" al final.