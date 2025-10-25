Alucina al entrar en el ascensor de este museo de Madrid: "Hay pisos más pequeños que esto"

Al gimnasta y creador de contenido valenciano Joan Albenca, que acumula miles de seguidores en TikTok, le ha sido imposible no inmortalizar el momento en el que ha subido a un ascensor de uno de los museos más conocidos de Madrid.

No ha exagerado en lo absoluto cuando su primera reacción al abrirse la puerta ha sido: "¿Perdona? ¿Cómo es este ascensor? Hay pisos en Madrid más pequeños que esto". Tal y como ha podido inmortalizar, el ascensor contaba con una amplitud inmensa, tapizada con madera de color marrón claro.

Al estar habituada al tamaño de un ascensor normal, en el que caben las personas justas, el vídeo (@joan.albenca) ha generado casi 100.000 visualizaciones y más de 12.300 'me gusta' (y subiendo) en apenas 24 horas.

Las reacciones de los usuarios de la red social no han decepcionado y muchos han tirado de ironía (o quizá no tanta): "Es más grande el ascensor que mi habitación". "El ascensor es mi casa", ha respondido otro usuario. "Yo podría vivir tranquilamente", ha mencionado la usuaria @anagonzález.

Otro usuario, Cristian, ha afirmado haberse subido a un ascensor parecido en el Museo de Bellas Artes de Castellón. "Entiendo que es porque van rotando colecciones y necesitan ascensor o montacargas para responder todo", ha razonado.

No va mal encaminado, ya que este ascensor pertenece a la Galería de Colecciones Reales de Madrid. Es una institución abierta al público, un museo instalado en un edificio de este siglo en el que se exponen las colecciones reunidas por los distintos reyes de España durante los últimos cinco siglos. Patrimonio Nacional es el encargado de su cuidado y conservación.

No es el único ascensor gigantesco en Madrid

En el Museo del Prado hay un ascensor instalado con una potencia para subir unos 450 kilos y elevar hasta 9.000 kilos. Cuando el propio museo anunció la ampliación y la instalación del ascensor en 2007, ilustró este montacuadros gigante en el que daban ejemplo de que en tan solo la mitad de la pared cabría el cuadro de La rendición de Breda o Las Meninas, el cuadro más famoso de Velázquez.