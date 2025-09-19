Ana Guerra se pronuncia sobre la no participación de España en Eurovisión si va Israel

La cantante Ana Guerra ha sido preguntada en un canutazo ante los medios sobre una de las noticias de la semana: la aprobación—por mayoría absoluta: 10 a favor, 4 en contra y una abstención— del Consejo de RTVE de la retirada de España de Eurovisión si Israel participa.

España se sumaría a la lista de países que confirman su retirada, en tal caso, junto a Países Bajos, Eslovenia, Islandia e Irlanda. No sería el caso, de momento, de Alemania e Italia.

Ante esa posibilidad, Guerra ha respondido que, para ella, "la música, tal y como yo la vivo, no tiene ideología política ni religiosa, es una cosa universal".

"Considero que no debería entrar en juego la música en estas cosas, porque la música también salva la vida a mucha gente y ayuda en muchos momentos", ha concluido. También ha opinado el músico y actor Víctor Elías, que ha estado de acuerdo con las palabras de su actual esposa.

"Sí, justo, la música es de todos, pero es verdad que son momentos complicados, las decisiones que se tomen son muy complicadas juzgarlas, no se puede entrar ni a juzgar ni a opinar porque... Sí que es verdad que la música es de todos", ha opinado.

Estas declaraciones, recogidas y analizadas en Aruseros, programa de La Sexta, han generado algunas reacciones. El presentador Alfonso Arús ha recordado y matizado que "cuando se dice que España no va a participar o que Israel sí lo hará, eso es incorrecto, porque los que participan son las televisiones".

La cantante Amaia Romero, que fue excompañera de Ana Guerra en Operación Triunfo 2017, también se ha pronunciado al respecto, pero ha defendido que le parece "genial y estoy muy a favor de esta decisión, lo entiendo al 100%". "No sé cómo funciona o si nos puede pasar factura, pero da igual, es lo de menos", ha concluido".