Ana Rosa Quintana responde alto y claro cuando le preguntan por Silvia Inxtaurrondo

Ana Rosa Quintana se ha sentado en El purgatorio de Carlos Padilla, el podcast de entrevistas de The Objective. Ahí, la presentadora ha hablado de su regreso a las mañanas, de la situación política actual y hasta de la competencia.

Cuando presentaba TardeAR competía directamente con Sonsoles Ónega donde ha vuelto a comentar que su programa tenía cierta desventaja porque en Telecinco había publicidad y en Antena 3, no.

"Esto no es ni justo ni injusto: su cadena podía permitirse eso. Pero es verdad que jugamos en ligas distintas. Nosotros íbamos cargados de publicidad porque, gracias a Dios, TardeAr siempre ha liderado el target comercial —que es el que realmente importa en medición. Mira, en otros países, como Estados Unidos, las audiencias se miden casi exclusivamente por ese target (hasta los 50-60 años)", ha respondido.

Y ha apostillado: "Luego ya sí se mira el share, pero el target comercial es el público que consume, el que hace rentable un programa. El target comercial es el público con poder adquisitivo, el que atrae a los anunciantes. Nosotros competíamos con esa ventaja, pero también con esa presión".

Ahora, en las mañanas de Telecinco, compite con Silvia Intxaurrondo, que como le recuerda Carlos Padilla, trabajó en Cuarzo, productora de Ana Rosa Quintana.

"El primer programa que ella presentó fue con nosotros. Bueno, en aquel momento era Cuarzo. Nosotros aún no habíamos creado Unicorn, pero estábamos ahí: Xelo Montesinos, Juan Serrano y yo", ha empezado diciendo.

Cuando el periodista le ha dicho que eso igual "le rompe la mente a algunos", Quintana ha respondido: "Pero lo que no entiendo es esto: me parece perfecto que Silvia, como cualquier comunicador, tenga derecho a expresar su línea editorial u opinión sobre los temas que sean. Pero parece que si lo dice ella está bien, y si lo digo yo, no. Y eso que yo trabajo en una empresa privada, y ella en una pública".