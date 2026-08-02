El cartel que cuelgan en un restaurante sobre el tiempo de consumición genera opiniones divididas: "Tanta norma me quita las ganas" 

El cartel que ha colgado un bar en las mesas de la terraza ha causado cierto revuelo, tanto para bien como para mal, ya que ha habido numerosos comentarios con opiniones divididas, de a quienes les parece bien y a quienes no tanto.

Del cartel se ha hecho eco Javier Soriano, hostelero, activista y creador de contenido sobre el sector, conocido en redes sociales como Soy Camarero, dedicándose a denunciar las malas prácticas en restaurantes y bares y a contar lo que pasa detrás y delante de la barra.

El cartel reza lo siguiente: "Cada consumición 50 minutos, disculpen las molestias. Muchas gracias". Soriano pregunta a sus seguidores: "Como clientes, si veis a este bar a tomaros algo y veis este cartel, ¿qué hacéis? ¿Os levantáis y os marcháis o es un tiempo suficiente?".

Opiniones divididas

Aquí la reflexión está sobre lo que hacen algunos clientes, que se quedan horas en la mesa con solo un café o una bebida, lo que algunos hosteleros no ven bien porque, como negocio, no les permitiría tener más clientes que consuman y den ingresos al local. "Más o menos es mi media, cuando quedo con alguien, si vamos a estar más, pedimos otra ronda, tampoco vas a echar la tarde con un café", expresa la usuaria Blanca Rodríguez.

La usuaria @antunaca2 ha puesto un caso de un bar que ya ha cerrado y del que pudo ser testigo: "Durante el invierno y la primavera iba un grupo de jubiladas y viudas que estaban media tarde reunidas y pasándolo bien y dando ambiente al local. En las mesas no había mucha más gente, los demás entraban a la barra, consumían y se iban".

"Llegó el verano y con él los turistas. Al hostelero le pareció que ese grupo no era rentable y les dijo que o consumían más o que no podían estar tanto tiempo en el bar. Se fueron y no volvieron. Pasó el verano, se fueron los turistas y la gente dejó de entrar. Ya se sabe que en general no gusta entrar en un bar vacío. Acabó cerrando por falta de clientes", revela la usuaria. Algún usuario ha rezado que con tanta norma se le "quitan las ganas" de ir a un bar.