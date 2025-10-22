Anabel Alonso resume de la forma más inesperada posible la cara que se le queda a Feijóo en esta escena

La actriz Anabel Alonso, que se lanzó a la fama por su papel en la serie 7 vidas, ha reaccionado en sus redes sociales al tenso momento que se ha vivido en el Congreso durante el cara a cara entre el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, en la sesión de control de este miércoles.

El dirigente del PP se refirió al lapsus que tuvo la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, este martes en el Senado, cuando en vez de coalición dijo corrupción. Exactamente la también vicepresidenta segunda dijo que quedaba "gobierno de corrupción para rato".

"¿Qué datos económicos justifican que su vicepresidenta del Gobierno, en un lapsus de sinceridad, haya dicho que hay gobierno de corrupción para rato?", le ha preguntado, entre otras cosas de actualidad, Feijóo durante su intervención.

Sánchez ha traído la respuesta preparada y ha respondido destacando algunos errores que había tenido el dirigente gallego durante su trayectoria en la política: "Usted es un campeón en lapsus. ¿Cuándo usted dice que Huelva está en el Mediterráneo o que Orwell escribió su obra 1984 en el año 84 y no en el 1949 es un lapsus o incultura?".

En ese momento, la cámara del Congreso ha grabado a Feijóo, que se ha quedado paralizado con un rostro serio e inmóvil sentado en su escaño.

La respuesta de Alonso

Esta escena, como cada cara a cara entre presidente del gobierno y líder de la oposición, ha tenido mucha repercusión en redes sociales. Uno de los que la ha compartido ha sido el ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, junto al mensaje "sale a KO por cada sesión de descontrol".

A este mensaje del ministro ha reaccionado la actriz Anabel Alonso, que ha hecho una inesperada comparación con el semblante de Feijóo : "Se ha quedado como un conejillo en la carretera cuando le dan las largas".