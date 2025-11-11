Anabel, hostelera: "La normativa de no tener publicidad de bebidas alcohólicas es una putada"

La hostelera Anabel Moreno (@anabelmorenoruiz4), que suele publicar vídeos en TikTok (en el que cuenta con más de 23.000 seguidores) hablando sobre el sector y situaciones que le pasan cada día en el bar, ha dado su opinión acerca de la normativa que limita la publicidad de bebidas alcohólicas, ya sea directa, indirecta o encubierta.

Anabel se ha mostrado muy molesta con esta normativa, ya que los bares especialmente acostumbran a tener imágenes o nombres de bebidas alcohólicas en el mobiliario como sillas o servilletas. Sin embargo, hay que desgranar lo que realmente significa el proyecto de ley aprobado en el Consejo de Ministros el pasado mes de marzo.

"¿Qué opino sobre la normativa que quieren imponer a los bares de no tener publicidad, ni sombrillas, ni toldos, ni mesas, ni sillas con publicidad de bebidas alcohólicas? Pues que es una putada, que nos van a hacer pinchar un dineral", ha expresado al principio del vídeo, que ha acumulado más de 30.000 visualizaciones y 1.300 'me gusta' en menos de 24 horas.

Ha lamentado que vayan a perder tanto dinero, especialmente cuando tengan que cambiar el mobiliario con la publicidad de, en su caso, la cerveza en cuestión. "La cervecera suele premiar a los restaurantes o cafeterías que más consumo tienen con un dinero anual por aportación de imagen, porque tú le estás haciendo publicidad a ellos", ha afirmado.

Tampoco le ha parecido una medida lógica: "No creo que la publicidad en sí sea lo que te incite a beber, creo que incita más a que tires por una marca u otra". Por otro lado, también ha planteado una cuestión: "Todos los días hago como 12 kilómetros entre ida y vuelta para dejar a mi hija en el colegio, y a lo mejor cada día me cruzo con seis camiones de cerveceras. Entonces, ¿van a hacer cambiar también toda la pintura de esos camiones?".

¿Qué dice realmente la ley?

El Consejo de Ministros aprobó el pasado mes de marzo de este año el Proyecto de Ley de prevención de consumo de bebida alcohólico y sus efectos en los menores de edad. El Ministerio de Sanidad publicó en su página web oficial alguna de las medidas claves, entre las que se encuentran precisamente el tema de la publicidad de las bebidas alcohólicas.

Según el Proyecto de Ley, se prohíbe de cualquier forma "directa, indirecta o encubierta" de publicidad de bebidas alcohólicas o "productos que simulen ser una bebida alcohólica" incluyendo el nombre comercial, la denominación social o cualquier símbolo o marca comercial de las empresas productoras de las bebidas, dirigidas a personas menores de edad.

Además, señala que no se podrá usar la imagen o voz de personas mayores de edad disfrazadas de personas menores de edad en la publicidad o cualquier comunicación comercial. "Se prohíbe el emplazamiento de publicidad de bebidas alcohólicas en la vía pública en un radio de 150 metros de centros educativos, centros sanitarios, de servicios sociales y sociosanitarios y de parques y lugares de ocio infantil", han afirmado.

Por lo tanto, se limitaría la publicidad solo en caso de encontrarse a 150 metros de dichos centros, tal y como han señalado algunos usuarios. La ley entrará en vigor en marzo de 2026.